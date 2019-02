Bühnentechnik im Forum

Ludwigsburg (p) Einen Blick hinter die Kulissen auf die Welt der Technik und Bühnenarbeit im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg gibt es am Mittwoch (13. Februar) von 14.30 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt ist am Forum in der Stuttgarter Straße 33. Gebühr: 2,50 Euro pro Person.