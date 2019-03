Besser-Konzert ist ausverkauft

Mühlacker (p). Das Konzert der Gruppe Besser am 9. März in Dürrmenz in der St. Andreas Kirche ist ausverkauft, es gibt auch an der Abendkasse keine Karten mehr. Reservierte Karten können an der Abendkasse abgeholt werden.

Klassische Stadtführung

Ludwigsburg (p). Eine kleine Einführung in die Ludwigsburger Stadtgeschichte bietet die Führung am Samstag (2. März) um 14 Uhr. Treffpunkt: Brunnen, Mittlerer Schlosshof.