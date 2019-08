Drucken Aurich (p). Am Sonntag (25. August) der in der evangelischen Kirche Deutschlands auch als Israelsonntag begangen wird, findet im evangelischen Gemeindehaus in Aurich ein Gemeindenachmittag statt. Der Religions- und Hebräischlehrer Sebastian Hobrack von der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg... »