Auszeit-Wochenende

Mühlacker (p). Von 26. bis 28. November veranstaltet das katholische Dekanat Mühlacker ein „Auszeit-Wochenende“ in Stuttgart-Hohenheim zur Einstimmung auf den Winter. Unter dem Motto „Manchmal träume ich davon, dass ich nicht immer blühen muss“ kann man sich erholen und Kraft schöpfen, so wie es die Natur in der Brachzeit Winter tut. Weitere Informationen und Anmeldung (bis 3. November) unter Telefon 0 70 41 / 956 50 oder auf www.dekanat-muehlacker.de