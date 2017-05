Ausflug zu den Egli-Figuren

Horrheim (p). Die evangelische Kirchengemeinde Horrheim lädt am Sonntag (28. Mai) von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr ein zu einem Ausflug zur Erlebnisausstellung über Martin Luther in Knittlingen. Rund 200 Egli-Figuren stellen das Leben von Martin Luther dar. Eine Playmobilausstellung wird mehr die jüngeren Besucher ansprechen. Im Faust-Archiv gibt es eine Bibel-Ausstellung. Busabfahrt an der Alten Kelter in Horrheim. Kosten: fünf Euro Erwachsene, 2,50 Euro Kinder. Anmeldung bei Stefanie Cords per E-Mail: scords@coko.org oder unter der Telefonnummer 0 70 42 / 81 28 74.