Wir vermissen Euch gewaltig

Von Michael Nachreiner

Die 1:0-Ergebnisberichterstattung ist in der Vergangenheit zu Recht in Verruf geraten. Denn wen interessiert schon, dass zum Beispiel bei einem Fußballspiel in der 75. Minute ein aussichtsreicher Angriff über die Flügel mit einem Pass ins Niemandsland endete, wenn in der gleichen Partie ein Stürmer mit einem Hattrick innerhalb von wenigen Minuten glänzte oder nach Schlusspfiff viel interessantere Dinge passierten, weil sich Trainer, Betreuer und Spieler in die Haare bekamen. Ein Spiel ist immer mehr als nur sein Ergebnis. Aber jetzt in Woche fünf des Corona-Shutdowns? So ein schönes 1:0, dreckig erzielt mit dem letzten Verzweiflungsangriff in der Nachspielzeit nach einem stinklangweiligen Kick, das hätte doch was!

Ganz ehrlich – Ergebnisse, wir vermissen Euch!

5:2

8. Februar, Vaihingen: Alfred Hitchcock hätte das Drehbuch nicht besser schreiben können: Am letzten Spieltag der Hallenrunde der 1. Faustball-Bundesliga geht es im direkten Duell zwischen dem TV Vaihingen und dem TV Hohenklingen um den Klassenerhalt – mit Vorteilen für die Gastgeber, denn die Hohenklingener hätten nur zwei Sätze abgeben dürfen. Die Vaihinger nutzten dann auch die Tatsache, dass die Gäste mehr unter Druck standen, und setzten sich mit 5:2 durch.

29:26

26. Oktober, Hemmingen: Mit dem 29:26 bei der HSG Strohgäu fahren die Handballer des HC Metter-Enz ihren fünften Sieg in Folge seit Saisonbeginn in der Bezirksklasse ein.

3:6, 6:1, 6:2

27. Juli, Gstaad: Obwohl Cedrik-Marcel Stebe in der Schweiz einen wahren Matchmarathon bestreiten muss – wegen Wetterkapriolen muss er an ein und demselben Tag zunächst das Viertelfinale und dann das Halbfinale bestreiten –, feiert er den größten Erfolg seiner Laufbahn. Durch das 3:6, 6:1 und 6:2 im Halbfinale gegen den Portugiesen Joao Sousa zieht der Tennisprofi aus Enzweihingen bei den Swiss Open erstmals in ein Endspiel bei einem ATP-Turnier ein.

4:2

16. Oktober, Illingen: Die A-Liga-Fußballer bezwingen im Achtelfinale des Bezirkspokals den TV Möglingen mit 4:2 und überwintern als einzige Mannschaft aus der Region Vaihingen in diesem Wettbewerb.

2,70 Meter

6. Februar, Ulm: Joshua Schumm hat sich bei den württembergischen Hallenmeisterschaften der U 16 in Ulm auf den Punkt topfit gezeigt. Der Nachwuchsleichtathlet der LG Neckar-Enz aus Sersheim steigerte seine persönliche Bestleistung im Stabhochsprung in der M 14 um 20 Zentimeter auf 2,70 Meter und sicherte sich damit den Titel.

7:1

22. September, Nussdorf: Nur vier Tage, nachdem Johannes Wizemann kurz vor Abpfiff den TSV Nussdorf im Fußball-Bezirkspokal beim Ligakonkurrenten SpVgg Besigheim ins Elfmeterschießen geschossen hatte, was die Mannschaft um die Spielertrainer Sinan Yilmaz und Wizemann gewonnen hatten, fertigten die Nussdorfer die Besigheimer mit 7:1 in der Liga ab. „Das Pokalspiel von uns war nicht gut. Da dachten die Besigheimer wohl, wir würden sie spielen lassen. Aber wir haben sie dauerhaft angelaufen“, erklärt Yilmaz.

3:1

1. März, Schneverdingen: Anna Winkler hat den ersten großen Titel in der Halle mit dem TSV Calw gefeiert. Die „Löwinnen“, obwohl nicht gerade Favorit, verteidigten in Schneverdingen durch den 3:1-Finalsieg gegen die Gastgeberinnen des TV Jahn Schneverdingen ihren DM-Titel aus dem Vorjahr.

10/10

5. Oktober, Vaihingen: Perfekt war die Ausbeute von Sophie Maisch von der Siebenmeterlinie. Die Rückraumspielerin des HC Metter-Enz versenkte zehn von zehn Versuchen und führte ihr Team mit insgesamt 15 Treffern zum 22:21-Sieg in der Handball-Bezirksklasse über den späteren Spitzenreiter HC Oppenweiler/Backnang II, was Maisch und ihre Mannschaftskameradinnen in der Halle wie den Titelgewinn feierten.

66:55

16. November, Vaihingen: Im siebten Anlauf hat es endlich geklappt: Die Basketballer der BSG Vaihingen/Sachsenheim haben in der Oberliga Württemberg mit 66:55 gegen den Regionalliga-Absteiger TV Konstanz den ersten Saisonsieg eingefahren.

18:0

8. September, Wiernsheim: Die B-Liga-Fußballer des VfR Sersheim überrennen die zweite Mannschaft des TSV Wiernsheim. Dominik Dettinger ringt dem Spiel aber etwas Positives ab. „Ich war wenigstens beschäftigt. Mein Gegenüber hatte die 90 Minuten über nichts zu tun“, berichtet der Torwart der Gastgeber.