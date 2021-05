Vorwärts und rückwärts durch den Urwald

Von Ralph Küppers

In unserer neuen Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 3 zeigt der Nussdorfer Ausdauerläufer Andreas Weis seinen gut einstündigen Rundkurs, der von der heimischen Werkstatttür durchs Kreuzbachtal und über den Auricher Hasenlauf wieder nach Hause führt.

Mit einer Länge von 14,2 Kilometern und 530 Höhenmetern ist der Kurs, den Andreas Weis als Lieblingsstrecke bezeichnet, für die meisten Sportler gut zu bewältigen – im Zweifel lässt sich am einfachsten ein wenig am Tempo einsparen. „Es ist ein Stündle“, sagt der Nussdorfer. „Aber nicht nur ein Stündle, um den Kopf frei zu kriegen. Man kann hier auch gut Intervalltraining machen.“ Dafür eignet sich insbesondere ein Abschnitt im letzten Teil, quasi wenn der ganze Körper schon gut vorgeglüht ist. Und die Runde hat für den ambitionierten Läufer, wenn er in die Rolle des Genießers schlüpft, noch einen großen Vorteil. „Man kann sie auch mal andersrum laufen“, sagt Weis. „Dann ist es gefühlt eine ganz andere Strecke.“ Angesichts der noch moderaten Länge lässt sich der Lauf auch als Doppelpack nutzen. „Dann am besten ein Mal in der normalen Richtung und ein Mal entgegengesetzt“, berichtet Weis.

Man taucht in eine andere Welt ein, die jedes Mal anders aussieht

Von seiner Wohnung mitten im Dorf sind es nur wenige hundert Meter, und schon führt eine Fahrstraße an Wiesen und Pferdekoppeln vorbei in Richtung Sorgenmühle, zweigt dann aber den Kreuzbach entlang nach Iptingen ab. Noch bevor Weis den Bach erreicht – es geht bergab – schnauft ihm schon eine alte Bekannte entgegen. „Die meiste Zeit ist man alleine in der Natur, aber es ist eben nicht nur meine Lieblingsstrecke“, sagt der Nussdorfer lachend und unterbricht für einen kleinen Plausch mit der Laufkollegin, die zwei Hunde dabei hat und die Gelegenheit zur Pause ebenfalls gerne annimmt. „Das kommt immer wieder mal vor“, sagt Weis. „Dann stoppt man kurz die Laufuhr.“ Nur, bevor die frisch aufgewärmten Muskeln wieder auskühlen, sollte es weitergehen.

Löwenzahn und Butterblumen zaubern gelbe Kleckse in die Wiese, die entlang des Kreuzbachs ansonsten in saftigem Grün strahlt. „Es ist ein Eintauchen in eine ganz andere Welt“, freut sich der Ausdauersportler. „Und jedes Mal sieht es anders aus.“ Das gilt insbesondere auch für den nächsten Abschnitt, wenn es direkt auf die Teiche bei der Großglattbacher Kläranlage zugeht. Weiden und anderes Gehölz begleiten den Kreuzbach, die wildromantische Natur wechselt ihre Farbstimmung deutlich schneller als die Jahreszeiten. Aktuell sind es Grüntöne – und nach den vergangenen Regenfällen wuchert es überall wie in einem Urwald.

Auch wenn die Strecke anfangs asphaltiert ist und später gesplittet weitergeht, darf der Läufer seine Gedanken nie völlig abschweifen lassen. Zu schwierig ist der Untergrund, der mit kleinen Löchern, Steinen und Aststücken genügend Gelegenheiten bietet, sich Bänder oder Knöchel anzuknacksen. „Im Winter bin ich eine ähnliche Strecke zusammen mit dem Triathleten Martin Diebold auch schonmal ausschließlich auf der Landstraße gelaufen, weil das die einzige Möglichkeit war“, erinnert sich Weis. Ein besonderes Erlebnis damals, doch für den Genießer ist es abseits der Straße wesentlich schöner.

Den Kreuzbach entlang führt der Weg durch Aurich, am blumengeschmückten Ufer vorbei und hinten am Friedhof wieder raus. Und dann kommt, was für einen Nussdorfer mit Start und Ziel in seinem Wohnort unvermeidlich ist – der Schlussanstieg. „Das ist in Nussdorf immer so, egal welche Strecke man nimmt“, sagt Weis. „Aber der Anstieg über den Hasenlauf ist immer noch der seichteste. Alle anderen wären etwas straffer.“ Und genau dort, im Hasenlauf, sieht er auch die Zeit für ein kleines Intervalltraining gekommen, dies aber nur, wenn man es darauf anlegt und nicht rein zum Genuss unterwegs ist.

Das Ziel schon vor Augen, kommt es noch kurz zu einer Begegnung mit Reiter, Pferd und den entsprechenden Pferdeäpfeln – allein die sind schon Grund genug, den Weg immer im Blick zu behalten. Bei der Überquerung der Landstraße zwischen Nussdorf und Aurich kann es zu einer kurzen Pause kommen, bis sich eine Lücke auftut. Ein paar hundert Meter weiter lockt die Dusche, alternativ die Bank im eigenen Garten.

Strecke lässt sich auf gut für Tempoläufe nutzen

„Es geht nirgends querfeldein, aber die befestigten Waldwege sind teilweise schon etwas unwegsam“, zieht Weis als Fazit. „Ganz eben ist es nicht, aber der Anstieg bei Iptingen ist überschaubar, und sportlich wird es erst wieder im Hasenlauf.“ Die Strecke lasse sich auch gut für Tempodauerläufe nutzen, berichtet er. „Aber dann kriegt man von der Landschaft nicht mehr ganz so viel mit.“ Und die ist es, gepaart mit dem abwechslungsreichen Untergrund, die für ihn den besonderen Reiz ausmacht. „Da kann es passieren, dass Rehe zehn Meter voraus den Weg überqueren oder man plötzlich ein paar Wildschwein-Frischlinge um sich rum hat“, sagt Weis. „Hier reicht es, wenn ich mir einfach eine Stunde nehme und etwas für mich mache.“

Wegweiser: Laufstrecken in der Region

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ nach und nach alle Laufstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und eventuell auch etwas darüber hinaus. Alle Lieblingsstrecken finden Sie hier.

Sie haben auch eine Lieblingsstrecke, die Sie gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich in unserer Sportredaktion per Mail an sport@vkz.de.