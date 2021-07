„Ohne Training zappele ich am Tisch rum“

Von Michael Nachreiner

In unserer Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 12 spricht Georg Herrmann (Team Sport Evolution Illingen) darüber, warum Sport für ihn der beste Ausgleich zum Alltag ist, bei dem er auch richtig abschalten kann. Seine Lieblingsstrecke führt den Vorsitzenden des Ausdauersportvereins Team Sport Evolution Illingen von seinem Wohnort Göbrichen in großem Bogen um die Nachbargemeinde Bauschlott.

Herrmann braucht die Bewegung. „Wenn ich nicht trainiere, habe ich sogenannte Restless Legs. Dann zappele ich am Tisch rum“, berichtet der Prozesstechniker bei einem Automotive-Zulieferer. „Wenn ich aber gelaufen oder radgefahren bin, ist der Tag ganz easy. Dann komme ich runter, kann abschalten und werde auch ruhig.“

Fünf Trainingseinheiten in der Woche, die aber auch kurz ausfallen können

In der Regel trainiert der 43-jährige Neulinger fünf Mal in der Woche. „Das kann aber auch ganz kurz sein. Wenn ich mit meiner Familie am Baggersee bin, dann gehe ich auch mal einfach 20 bis 30 Minuten schwimmen“, erklärt Herrmann. „Außerdem hängt auch viel vom Wetter ab. Bei Nässe fahre ich ungern Rad. Wenn es also nass und windig ist, gehe ich lieber laufen. Viele Einheiten sind aber auch gekoppelt – zuerst Radfahren und gleich anschließend Laufen –, damit sich der Körper nicht zu sehr an eine Belastung gewöhnt.“

Viel hilft ihm dabei, einfach in der Natur zu sein. Und das ist ein Punkt, den er besonders an seiner Lieblingsrunde schätzt. „Es ist viel Natur – Felder, Wald und Wiese, alles, was man hier vorfindet“, berichtet der Neulinger. Darüber hinaus gefällt ihm, dass sie „wellig, aber nicht steil ist“, erklärt er.

Und sie bietet Variationsmöglichkeiten. „Man kann abkürzen oder die Strecke verlängern“, sagt er – je, nachdem wie man sich gerade fühle. „Ein sogenanntes Runner’s High, also ein Gefühl, als könnte man beim Laufen Bäume ausreißen, kommt allerdings selten vor. Eine der Hahnert-Zwillinger hat das mal in einem Interview mit einem scheuen Reh verglichen, das man lange suchen muss, um es zu finden. Und mein Teamkollege Peter Zieris aus Asperg hat erzählt, dass er so ein Gefühl noch nie gehabt hat“, erzählt Herrmann.

Herrmann braucht Konkurrenzkampf bei Wettbewerben, um sich zu pushen

Dass er aktuell aber eigentlich nicht mehr als zwölf bis 13 Kilometer läuft, hat auch mit der Pandemie zu tun. „Ich mache eigentlich Triathlon auf der Halbdistanz. Da muss ich bei Wettbewerben 21 Kilometer laufen. Aber da coronoabedingt die meisten Wettkämpfe ausgefallen sind oder zumindest mit vielen Einschränkungen behaftet sind, muss ich aktuell nicht auf einen bestimmten Punkt hin fit sein“, berichtet der 43-Jährige.

Doch gerade diesen Anreiz, den Konkurrenzkampf bei einem Wettbewerb braucht Herrmann, um sich zu guten Leistungen zu pushen. „Ich brauche eine Ziellinie, um richtig Gas zu geben. Sonst schlurfe ich nur so vor mich hin“, berichtet der Team-Sport-Evolution-Vorsitzende. „Selbst, wenn ich es versucht habe, im Training bin ich noch nie an meine Bestzeit herangekommen. Da habe ich auf zehn Kilometern eine Drei-Minuten-Lücke.“

Woran das liegt? Herrmann weiß es selbst nicht so genau. „Vielleicht bin ich etwas bequem. Vor allem in der kalten Jahreszeit fehlt ein bisschen die Motivation. Da schaue ich nach drei Kilometern schon auf meine Tracking-Uhr und denke nur: immer noch sieben Kilometer“, erklärt er. „Außerdem sind beim Wettkampf Gegner da, an denen man sich hochziehen kann. Und dazu kommen die diversen Psychospielchen mit Trashtalk, um sich noch einmal extra zu motivieren.“

