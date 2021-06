Von Michael Nachreiner

In unserer Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 5 stellt die Ultraläuferin Nicole Benning (EK Schwaikheim) ihre Runde von Kleinglattbach über Horrheim und Ensingen bis in den Stromberg vor. „Ich liebe die Gegend dort. Man trifft immer wieder auf Tiere wie Rehe, Wildschweine, Fisch- und Graureiher oder Schwarzspechte. Da sind auch meine Sinne gefordert. Wenn ich was rascheln höre, schaue ich links und rechts. Ein Mal lagen auf dem Anstieg zum Baiselsberg lauter Eidechsen in der Sonne. Was noch fehlt, ist, dass mir irgendwann mal eine Wildkatze über den Weg läuft – das stelle ich mir zumindest in meinen Kleine-Mädchen-Träumen vor. Außerdem gibt es überall Quellen. Einige sind sogar eingefasst, so dass man im Sommer seine Trinkflasche wieder auffüllen kann“, berichtet die Kleinglattbacherin.

Allerdings sei ihre Lieblingsstrecke keine einfacher Runde. „Sie ist höhenlastig. Für Geschwindigkeitsrekorde ist sie nichts“, erklärt Benning. „Aber ich liebe die Waldautobahnen, wie ich sie nenne – also geschotterte Waldwege.“ Dafür ist man auf der Runde in den Stromberg für sich. „Ich mag es nicht, wenn ich Slalom um andere Menschen laufen muss. Doch dort habe ich mehr Rehe und Wildschweine getroffen als Menschen“, erzählt Benning.

Die Strecke in den Stromberg hat zu jeder Jahreszeit ihren eigenen Reiz

Denn wenn die Kleinglattbacherin heute laufen geht, dann lässt sie ihren Gedanken gerne freien Lauf. „Die kommen vollkommen willkürlich. Da läuft man – und dann kommt der eine Gedanke, dann der andere. Hinter das Geheimnis, wann mir welcher einfällt, bin ich aber noch nicht gekommen“, berichtet Benning.

Darüber hinaus habe die Strecke zu jeder Jahreszeit ihren eigenen Reiz. „Im Winter bin ich oft die Erste auf den Wegen, so dass ich Spuren im Schnee hinterlasse. Dann kann ich das Trailstück aber nicht laufen. Da braucht man bei feuchtem Wetter fast schon Steigeisen. Dafür ist es in den Weinbergen bei Horrheim schön angenehm. Im Frühling blüht alles. Und im Herbst habe ich all die schönen Farben“, berichtet Benning. „Selbst bei schlechtem Wetter bin ich hier gerne unterwegs, weil es viel durch Wald geht. Da ist man richtig gut geschützt vor Regen.“

Das Sich-bewegen und Laufen wurde der Kleinglattbacherin fast schon in die Wiege gelegt. „Meine Eltern waren viel draußen, ständig unterwegs. Das sind sie heute noch. Und auch ich freue mich am Draußen-sein und an der Bewegung“, erklärt Benning. Schon als Kind ist sie gelaufen. „Ich durchlief die klassische Leichtathletiklaufbahn für Kinder mit Drei- und Vierkampf. Aber Springen und Werfen waren nicht mein Ding. Laufen konnte ich dagegen immer gut. Und je länger die Distanzen, desto besser“, erinnert sie sich. „Im Studium bin ich dann viel Rennrad gefahren. Doch nach einem Unfall war ich etwas traumatisiert. Danach bin ich wieder mehr gelaufen – und zum Marathon gekommen. Irgendwann habe ich Leute kennengelernt, die noch weiter gelaufen sind. Und auch mir haben 100 Kilometer einfach Spaß gemacht.“

Benning kämpfte sich sogar zunächst in die nationale, dann auch in die internationale Spitze. 2012 gewann sie zusammen mit Elke Musial (LG Taucha/Leipzig), Antje Krause (USC Marburg) und Pamela Veith (TSV Kusterdingen) im norditalienischen Seregno die EM-Bronzemedaille in der Teamwertung. Da der 100-Kilometer-Wettbewerb auch als Weltmeisterschaft gewertet wurde, bedeutete diese Leistung in der WM-Wertung Rang fünf. Im Einzel erreichte die Kleinglattbacherin in der Zeit von 8:36 Stunden in der EM-Wertung den 15. Platz und in der WM-Wertung Rang 25. Ein Jahr darauf wurde sie erneut vom Deutschen Leichtathletik-Verband für die 100-Kilometer-Europameisterschaft nominiert.

Der Wettkampfgedanke ist bei Benning etwas in den Hintergrund gerückt

Das Rennen im französischen Belvès lief allerdings nicht zu ihren Gunsten. „Das war ein Sieg über mich selbst“, erklärte sie damals. In 9:10:10 Stunden verpasste Benning ihre Bestzeit auf der Ultrastrecke um rund 55 Minuten und landete bei den Frauen auf dem 21. Rang. „Ich bin aber genauso stolz auf diesen Lauf, weil ich gebissen und gekämpft habe“, sagte sie. Zusammen mit Simone Durry (TG Neuss) und Marion Braun (SV Germania Eicherscheid) landete sie in der Mannschaftswertung auf Platz fünf. Und bei den 100 Kilometern von Biel in der Schweiz wurde sie 2009 Zweite.

Auch heute läuft Benning immer noch gerne die langen Strecken, auch wenn nicht mehr unter dem Wettkampfdruck wie früher. „Ich brauche etwas mehr Regeneration. So wie früher ein Tag ein schneller Zehner und am Tag darauf einen 50er, das geht nicht mehr. Aber bei einem Marathon bin ich auch heute noch immer dabei“, berichtet die Kleinglattbacherin. „Ich laufe aber nur noch das, was schön ist. Es gibt einen Wettbewerb, da ist man am Albtrauf entlang unterwegs. Und auch in Frankreich, wo ich mit meinem Mann oft bin, gibt es schöne Ein- oder Zwei-Runden-100er. Auch den Stromberg-Extrem-Lauf würde ich laufen, wenn es ihn noch geben würde. Was ich aber nicht mehr mache, ist, 20 Mal fünf Kilometer im Kreis absolvieren, nur damit ich 100 Kilometer gelaufen bin.“

