Höhenmeter vermeidet Engel am liebsten

In unserer Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 10 erklärt der ehemalige 800- und 1500-Meter-Läufer Timo Engel (Team AR Sport Asperg), warum er eher flach statt hügelig läuft. Seine Lieblingsstrecke führt von Enzweihingen über den Löbertsbrunnen zum Vaihinger Bahnhof und auf dem neuen Radweg auf der ehemaligen Trasse der Württembergischen Eisenbahngesellschaft (WEG) wieder zurück. „Ich habe gemerkt, wenn ich hoch und runter laufe, gibt das Schläge in meiner Hüfte. Danach habe ich immer Probleme. Deshalb vermeide ich das, wenn möglich, und laufe auf möglichst flachen Runden“, berichtet der 45-jährige Enzweihinger.

Die Strecke von seinem Haus bis zur Seemühle ist deshalb Teil praktisch all seiner Runden. „Seit es den neuen Radweg auf der ehemaligen WEG-Trasse gibt, baue ich auch den gerne ein. Dass der angelegt wurde, ist echt eine tolle Sache. Er ist schön zu laufen. Und im Winter bietet der Radweg viele Vorteile: Er ist immer geräumt und in der Dunkelheit beleuchtet“, erzählt der gelernte Schreiner.

Dass Engel Höhenmeter lieber vermeidet, liegt allerdings nicht nur daran, dass er danach immer körperliche Beschwerden spürt. „Ich komme von der Bahn, bein eigentlich kein Ausdauerläufer. Mein Steckenpferd waren die 800 Meter, ab und zu auch die 1500 Meter“, berichtet der 45-Jährige. Schon als Schüler fand er die Leichtathletik als Hobby für sich. Nach einigen Jahren beim TV Vaihingen wechselte er dann im Alter von 17 Jahren nach Ludwigsburg – zu dem Verein, der heute LAZ heißt. „Dort habe ich mich auf die 800 Meter konzentriert. Natürlich sind wir auch mal länger oder kürzer gelaufen. Aber 5000 Meter war für uns schon eine Langstrecke“, erinnert sich Engel.

Und der Enzweihinger, der in Roßwag aufgewachsen ist, ist richtig gut geworden. Seine Bestzeit über 800 Meter liegt bei 1:53,7 Minuten. Und als Teil der Ludwigsburger Staffeln über 4 x 800 Meter oder 3 x 1000 Meter wurde er bei den Junioren Baden-Württembergischer Meister und süddeutscher Vizemeister. Als Einzelstarter war er Stammgast in den Endläufen. Bei den Landestitelkämpfen stand er aber auch schon mal auf dem Podest. Er wurde Dritter in Baden-Württemberg.

Der Virus Laufen lässt Engel aber auch heute nicht los – trotz körperlicher Probleme. „Man läuft auch mit Schmerzen“, erzählt er. „Denn man hat immer noch die Zeiten von früher im Kopf.“ Doch der Zeitaufwand für das Hobby hat sich mit der Verschiebung der Prioritäten – Eintritt ins Berufsleben und Gründung einer Familie – stark reduziert. „Man arbeitet mehr und nutzt die Zeit für die Familie, so dass man weniger trainiert. Irgendwann lässt dann auch die Schnelligkeit nach“, berichtet Engel. Heute findet man ihn hauptsächlich bei Volksläufen – zunächst über zehn Kilometer. „Die bin ich schon immer mal zwischendrin gelaufen“, erklärt er. Und auch hier war er in den Ergebnislisten vorne zu finden. Beim Bietigheimer Silvesterlauf kam er mal als 19. der Gesamtwertung ins Ziel. „Das Training wurde über die Jahre aber immer weniger. Dadurch wird man automatisch etwas langsamer. Deshalb bin ich mehr und mehr Fünfer gelaufen“ erzählt der Enzweihinger. „Außerdem fehlt mir ein bisschen das Talent.“

Sein neuestes Projekt hat es aber wieder in sich: Engel spielt gerade „ganz vage“, wie er sagt, mit dem Gedanken, dieses Jahr erneut bei einem Triathlon zu starten. 2019 feierte er in Regensburg auf der Mitteldistanz beim Ausdauer-Dreikampf sein Debüt. „Das war ordentlich. Aber das Laufen hintenraus war beschwerlich. Da ist mir die Energie ausgegangen“, erinnert sich der Enzweihinger. „Und im Ziel habe ich sofort gesagt: Das mache ich nie wieder. Ein Triathlon ist einfach eine Grenzerfahrung mit ganz anderen Schmerzen als ein Lauf. Aber eine Stunde später war ich schon wieder Feuer und Flamme.“

Doch was macht den besonderen Reiz eines Triathlons aus? „Es ist die Kombination aus Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und es ist das Duellieren mit den anderen Startern. Das fängt schon beim Schwimmen an, da hat man immer Kontakt zu mindestens einem Gegner“, berichtet Engel.

