Felix Franz kennt praktisch jeden Stein

Von Michael Nachreiner

In unserer Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 13 erklärt Felix Franz (LG Neckar-Enz), wie die Runde vom Ellental entlang der Enz bis nach Untermberg und auf der anderen Seite des Flusses durch das Wiesental wieder zurück ins Ellental den achtfachen Deutschen Meister über 400 Meter Hürden und EM-Fünften von 2014 bis heute nicht loslässt. „Es war die mit Abstand am meisten gelaufene Runde in meiner Karriere. Sie war Hauptbestandteil des Trainingsalltags“, berichtet der 28-Jährige, der seine Laufbahn vor rund drei Jahren aufgrund von schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen auf Eis legen musste.

Eine Runde, die man das ganze Jahr über laufen kann – selbst in der Dunkelheit

Die Runde hat aber auch einige Vorteile. „Es ist eine einfache Strecke, die man das ganze Jahr laufen kann. Sie ist auch im Winter zum Großteil geräumt. Und sie ist entweder richtig beleuchtet oder durch das Umgebungslicht zumindest hell genug, dass man sie auch nach Einbruch der Dunkelheit absolvieren kann. Ich bin sie zum Beispiel auch schon gegen 21 Uhr im Winter gelaufen“, erzählt der Bietigheimer Franz, der in Kleinglattbach aufgewachsen ist. „Darüber hinaus ist sie nicht sehr profiliert, also mit wenigen Höhenmetern, da sie praktisch die ganze Zeit am Fluss entlang führt.“

Das ist dem Langsprinter, der seine Erfahrungen in der Zwischenzeit als Trainer unter anderem an Melanie Böhm (LG Neckar-Enz) weitergibt, wichtig. „Ich suche mir meistens wenig profilierte Strecken. Wir müssen einen gewissen Kilometerschnitt laufen. Da sind Berge ungünstig“, berichtet Franz. „Das Hochlaufen ist dabei in der Regel gar nicht das Problem. Aber abwärts wird bei mir immer der Rücken gestaucht. Mit dem habe ich sowieso Probleme.“

Und die Runde ist mit rund sieben Kilometern nicht übermäßig lang. „Zu lange Dauerläufe sind für uns Langsprinter nichts so gut. Unsere Gelenke sind einfach nicht darauf ausgelegt“, erklärt Franz. „Meistens sind die Strecken so ausgelegt, dass wir nicht länger als eine halbe Stunde bei den Tempoläufen unterwegs sind. Die ruhigeren Läufe können auch mal 45 Minuten dauern. Aber länger als 60 Minuten sind wir eigentlich nie auf der Strecke.“

Bei der Problematik mit den Gelenken wundert etwas, dass der 28-jährige Student des International Managements auf seiner Lieblingsstrecke fast ausschließlich auf Asphalt unterwegs ist. „Das Schuhwerk ist das entscheidende. Marathonläufer laufen ja auch ausschließlich auf der Straße“, berichtet Franz, ergänzt aber: „Die Mischung macht es letztlich. Ich laufe auch auf Waldwegen. Ich würde auch niemandem empfehlen, immer nur auf Asphalt zu laufen.“

Denn Raubbau an seinem Körper möchte der Bietigheimer möglichst vermeiden. Zum einen hat er seine gesundheitlichen Probleme gerade wieder weitestgehend im Griff. Zum anderen liebäugelt er wieder mit dem Einstieg in den Leistungssport. „Über meine Zukunft mache ich mir aktuell keine großen Gedanken. Es geht vielmehr erst einmal darum, wieder einen schmerzfreien Körper beim Sport zu haben. Da gibt es zwar noch die eine oder andere Baustelle. Doch es entwickelt sich gut. Und wenn es im September losgeht mit der Vorbereitung auf die neue Saison, werde ich schauen, wo mein Körper steht“, erzählt Franz. „Reizen würde es mich aber noch mal, über 400 Meter Hürden wieder in die nationale Spitze zu kommen.

Schließlich stehen ein paar interessante Events an: 2021 die Europameisterschaften in München und die Weltmeisterschaften in Eugene in den USA, die von diesem auf nächstes Jahr verschoben wurde. Und dann sind da noch die Olympischen Spiele 2024 in Paris.“ Ein Start bei den Wettkämpfen unter den fünf Ringen blieb dem Hürdensprinter bisher verwehrt. In der Vorbereitung auf Rio de Janeiro 2016 bremste ihn ein Muskelfaserriss in der Wade aus. Dann schlugen die gesundheitlichen Probleme gnadenlos zu, so dass er sogar gezwungen war, seine Spikes zumindest vorläufig an den Nagel zu hängen.

Aktuell treibt Franz Ausdauersport aber nur, um „wieder eine Grundfitness zu bekommen“, erklärt er. Neben den Dauerläufen fährt er auch viel Rad und ist auch regelmäßig wieder im Kraftraum. „Dort trainiere ich aber fast ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht. Ich bewege nicht mehr die Tonnen an Gewicht wie früher“, berichtet der 28-Jährige und ergänzt: „Außerdem mache ich viel Yoga für die eigene Beweglichkeit.“

Wegweiser: Alle Lieblingsstrecken gibt es auf Komoot

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ alle Laufstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und eventuell auch etwas darüber hinaus. Alle Lauf- und Radstrecken finden Sie hier.

Sie haben auch eine Lieblingsstrecke, die Sie gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich in unserer Sportredaktion per Mail an sport@vkz.de.