„Es ist alles drin, was Gegend charakterisiert“

Von Michael Nachreiner

In unserer Serie „Wegweiser“ haben bisher Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vorgestellt. Unsere wunderschöne Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat, lädt aber nicht nur zu Laufrunden ein. Auch mit dem Rennrad oder dem Mountainbike lässt sich in der Gegend hervorragend trainieren. Deshalb erweitern wir die Serie um Radrunden. In Folge 1 erklärt Daniele Eismann aus Oberriexingen, warum sie gerne von ihrem Wohnort über Maulbronn in den Stromberg fährt, obwohl sie früher nie gerne Rad gefahren ist.

Gelaufen sei sie schon immer – für sich. Doch das Fahrrad mochte sie eigentlich nicht. „Bis ich das erste Mal auf einem Rennrad saß“, berichtet die kaufmännische Angestellte der „Vaihinger Kreiszeitung“. Da wurde sie mit einem Virus informiert. „Ich bin über meinen Mann Mike zum Fahrradfahren gekommen. Er ist schon immer Mountainbike gefahren und hat irgendwann auch mit dem Rennradfahren angefangen“, erzählt die 52-Jährige. Irgendwann lieh sich auch Eismann ein Rennrad. „Es ist schön, wenn man gemeinsam fahren kann“, sagt sie. „Und die Räder finde ich cool.“ Damit war es um sie geschehen.

Eine Tour steht bei Eismann eigentlich jedes Wochenende an

Heute sind sie und ihr Mann regelmäßig unterwegs. „So lange das Wetter mitspielt, sitzen wir jedes Wochenende auf dem Rad“, berichtet die Oberriexingerin. Unter der Woche fehle dagegen die Zeit. „Bei einer Rennradtour ist es halt nicht mit einer Stunde getan“, erklärt sie. Darüber hinaus hat das Ehepaar die Räder auch immer dabei, wenn es in den Urlaub oder auf einen Wochenendtripp geht. „Wir suchen den Urlaub oft so aus, dass wir Pässe fahren können. Denn es gibt einfach einige Sachen, die man als Rennradfahrer gemacht haben muss“, erzählt Eismann – beispielsweise den L’Alpe d’Huez, der Mont Ventoux, die alte Gotthardstraße Tremola, die La Ronda in den Dolomiten oder das Stilfser Joch.

Um fit für die Passstraßen zu werden, zieht es Eismann gerne über Maulbronn in den Stromberg. „Zum einen finde ich die Runde von der Länge her ganz angenehm. 70 Kilometer kann ich ohne Pause fahren“, berichtet die Oberriexingerin. „Und man muss auch etwas kraxeln. Insgesamt sind an die 1000 Höhenmeter zu überwinden. Vor allem zwischen Schmie und Maulbronn gibt es einen ganz schön knackigen Anstieg von 14 Prozent.“ In der Tracking-App Strava werde dieser Abschnitt als „Mur de Schmie“ in Anlehnung an kleine steile Anstiege bei Radklassikern wie die „Mur de Bretagne Guerlédan“ oder „Mur de Huy“ in den Ardennen genannt.

Als Belohnung winkt dann in Maulbronn ein Kaffee. „Für mich ist Maulbronn der schönste Ort, den wir in der Region haben. Und dort lässt sich auch gut eine Kaffeepause machen – sozusagen legales Doping für die Tour“, erzählt Eismann. Außerdem habe die Strecke „alles drin, was unsere Gegend charakteristisch macht – Streuobstwiesen, Weinberge und viel Wald im Stromberg“, erklärt Eismann.

Eine Tour für die ganze Familie ist die Lieblingsstrecke der Oberriexingerin allerdings nicht. „Es ist eine Rennradstrecke. Man ist also viel auf Straßen und nur einen Teil auf asphaltierten Wirtschaftswegen unterwegs“, berichtet die 52-Jährige. Aber das ist auch beabsichtigt. Für sie ist das Rennrad ein Sportgerät. Eismann: „Andere gehen joggen oder ins Fitnessstudio, ich setze mich aufs Rennrad – unter anderem, weil man einen größeren Radius hat, als wenn man nur läuft.“

Die Probleme, wenn sie auf öffentlichen Straßen unterwegs ist, sieht sie allerdings auch. „Es gibt immer mal wieder Situationen, in denen ein Autofahrer uns Fahrradfahrer übersieht oder nicht damit rechnet, dass wir so schnell sind. Wir mussten schon einige Male kräftig bremsen, aber wirklich brenzlige Situationen habe ich noch nicht erlebt“, erzählt die Oberriexingerin. Und auch Autofahrer seien oft genervt, wenn sie nicht schnell genug an den Rennradfahrern vorbeikämen.

Doch: „Mit dem Rennrad ist man auf Fahrradwegen einfach falsch“, erklärt Eismann. „Das liegt zum Teil auch am Untergrund. Man kann zwar auch mit einem Rennrad über geschotterte Abschnitte fahren. Aber es macht keinen Spaß. Viel gewichtiger ist aber, dass man mit dem Rennrad auf dem Fahrradweg einfach zu schnell ist. Denn dort sind auch Familien mit Kindern oder Hundehalter mit ihrem Vierbeiner unterwegs. Und die sind verständlicherweise genervt, wenn man mit hoher Geschwindigkeit vorbeipfeift.“

Wegweiser: Alle Lieblingsstrecken gibt es auf Komoot

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ alle Lauf- und Fahrradstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und auch etwas darüber hinaus. Alle Lauf- und Radstrecken finden Sie hier.

Sie haben auch eine Lieblingsstrecke, die Sie gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich in unserer Sportredaktion per Mail an sport@vkz.de.