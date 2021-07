„Eine Hassliebe“

Von Michael Nachreiner

In unserer Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 11 erklärt Peter Klein (TSV Nussdorf), warum ihn seine „Hassliebe“, die „Mühlhausener Runde“, wie sie beim Lauftreff Nussdorf genannt wird, nicht loslässt, obwohl er seine Laufkarriere schon im Jahr 2019 beendet hat. „Ich hatte vor zwei Jahren eigentlich alle meine selbstgesteckten Ziele erreicht: Ich bin 25 Mal den Berlin Marathon sowie 30 Mal den New York Marathon gelaufen, habe insgesamt 100 Marathons bestritten und bin alle sechs Majors gelaufen – London, Chicago, Boston, New York, Berlin und Tokio“, berichtet der 74-Jährige. „Doch ich habe mich in diesem Jahr noch mal für den New York Marathon angemeldet. Das wäre mein 50. Start im ,Big Apple‘.“

Beim Laufen ist man unabhängig von Trainingsstätten und -partnern

Eigentlich wollte Peter Klein 1979 nur ein bisschen Gewicht verlieren. „Da ich durch meine Tätigkeit als Unternehmer viel im Ausland unterwegs war, war Laufen die beste Sportart. Denn da war ich unabhängig von Trainingsstätten und -partnern“, erinnert sich der Nussdorfer an die Anfänge seiner Läuferlaufbahn. Schnell war er mit dem Virus infiziert. „Wenn man Stress im Beruf hat, nach Hause kommt und losläuft, ist der Stress sofort vergessen. Außerdem erlebt man als Läufer die Natur ganz anders – das fängt schon bei den Jahreszeiten an“, erzählt Peter Klein. Vier Jahre später, 1983, absolvierte er seinen ersten Volkslauf, den SEL-Firmenlauf in Stuttgart. „Das war eine Initialzündung“, berichtet er. 1986 lief er in München seinen ersten Marathon. Bis heute sind 111 weitere dazugekommen.

Doch was macht die Faszination der 42,195 Kilometer aus? „Wenn ich ehrlich bin, hat das mit meinem Ego zu tun. Fünf oder zehn Kilometer zu laufen ist schön. Aber wenn man einen Marathon absolviert, hat man eine ganz andere Aura“, erzählt Peter Klein. „Außerdem ist es auch ein Türöffner. Vor allem in den USA hat man ein ganz anderes Standing. Als Marathonläufer wird man mit Tugenden wie Ausdauer, Zähigkeit und Demut verbunden.“

Klein suchte als Trainingsstrecke eine Runde entlang der Bäche und Flüsse

Um sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten, suchte Peter Klein eine geeignete Strecke. Diese fand er zusammen mit Wolfgang Ehret in der sogenannten „Mühlhausener Runde“. „Da es in Nussdorf nicht wirklich viel Wasser gibt, wollten wir an Flüssen oder Bächen entlanglaufen. Denn das ist etwas Hervorragendes – vor allem in Mühlhausen. Auf der einen Seite hat man die Weinberge, auf der anderen die Enz“, erklärt der 74-Jährige. Die Runde führt von Nussdorf den Hasenlauf hinunter nach Enzweihingen und dann auf dem Fahrradweg entlang an Vaihingen und Roßwag bis nach Mühlhausen. Dort verlässt man die Enz wieder und läuft über den Panzerweg nach Großglattbach und weiter an der Sorgenmühle zurück nach Nussdorf.

„Die Runde ist eine Hassliebe“, sagt Peter Klein. Auf der einen Seite sei sie perfekt für eine Standortbestimmung. „Wir sind sie immer im März auf jeden Fall gelaufen. Wenn man gut durchkam, wusste man, dass man den Winter über gut trainiert hatte und für die Marathonsaison aufbauen kann“, erzählt der Nussdorfer. Auf der anderen Seite müsse man sich schon ein bisschen quälen. „Das ist eine sehr anspruchsvolle Strecke – zum einen wegen der Länge von knapp 28 Kilometern, zum anderen wegen der Höhenmeter“, berichtet Peter Klein. „Wenn wir in Nussdorf losgelaufen sind, hat schon jeder an den Anstieg auf dem Panzerweg gedacht. Der ganze Lauf war darauf ausgerichtet, dass man da hochkam. Und keiner wollte als Letzter oben ankommen. Danach waren aber immer noch rund zehn Kilometer zurückzulegen – mit einem weiteren Anstieg an der Sorgenmühle.“

Peter Klein ist aber nicht nur begeisterter Läufer. Er ist in gewisser Weise auch Botschafter für seine Sportart: Er versucht, seine Leidenschaft an folgende Generationen weiterzugeben und Kinder dazu zu bewegen, Sport zu treiben – am besten Laufen. „Ich bin viele Volksläufe in der Region gelaufen. Dabei habe ich festgestellt, dass immer die gleichen alten Dackel am Start waren. Die Kinder haben jedoch gefehlt“, berichtet der 74-Jährige. „Als wir dann den Nussdorflauf gestartet haben, habe ich überlegt, wie man Kinder zum Laufen bringen kann. Also haben wir über die Allison und Peter Klein Stiftung die Schulen in der Region Vaihingen angeschrieben. Sie müssten keine Startgebühr zahlen, und für jeden Finisher würden sie fünf Euro bekommen.“ Diese Idee war ein voller Erfolg. Hatten sich im ersten Jahr nur 150 Kinder angemeldet, waren es zuletzt mehr als 2000. „So haben die Volksläufe auch eine ganz andere Stellung“, erklärt er.

Wegweiser: Alle Lieblingsstrecken gibt es auf Komoot

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ alle Laufstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und eventuell auch etwas darüber hinaus. Alle Lauf- und Radstrecken finden Sie hier.

Sie haben auch eine Lieblingsstrecke, die Sie gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich in unserer Sportredaktion per Mail an sport@vkz.de.