Von Michael Nachreiner

In unserer Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 4 stellt der Triathlet Martin Diebold aus Aurich die Runde vor, die er immer dann läuft, wenn er keine Lust auf Training hat oder wenn in seinem Trainingsplan eine Lücke ist. „Die Runde geht immer, auch wenn ich keinen Bock habe“, erklärt der 29-jährige Physiotherapeut. „Denn durch die Stäffele in Roßwag mit ihren rund 260 Höhenmetern gibt es immer einen Trainingseffekt. Das ist gut für die Kraft im Oberschenkel – also die Umsetzung des Radfahrens beim Laufen. Der Trainingseffekt ist zwar eher triathlonspezifisch, aber es bringt auch reinen Läufern etwas. Bevor ich acht oder zehn Kilometer flach laufe, nutze ich die Zeit lieber zum Schlafen.“ Von seiner Wohnung geht es für Martin Diebold über den Roi Igel nach Roßwag. Dort läuft er die Runde des BMW-401-Stäffelelaufs und kehrt dann über das Naturschutzgebiet zwischen Roßwag und Großglattbach zum Roi Igel zurück.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat Martin Diebold entschieden, die gesamte Saison 2021 auszusetzen

Nicht immer ist Martin Diebold motiviert, seine Laufschuhe anzuziehen, sich aufs Rad zu setzen oder eine Einheit Krafttraining einzulegen. Vor allem aktuell. Wegen der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr alle Wettkämpfe, bei denen der Auricher starten wollte, abgesagt worden – was für Martin Diebold mit großen finanziellen Einbußen im vierstelligen Bereich verbunden war, da Buchungen für Unterkünfte und Startgebühren oftmals nicht erstattbar waren. Und in dieser Saison gibt es für ambitionierte Hobby-Triathleten voraussichtlich bis September keine Wettbewerbe. „Deshalb habe ich beschlossen, das komplette Jahr 2021 eine Pause zu machen und erst 2022 wieder anzugreifen“, berichtet der 29-Jährige.

Dementsprechend hat Martin Diebold sein Training umgestellt – und geht divergent vor: Statt auf Grundlagenausdauer in der wettkampffreien Zeit zu setzen, arbeitet der Auricher an der Schnelligkeitsausdauer oder an der Kraft. „Grundlagenausdauereinheiten fallen weitestgehend weg. Zum einen habe ich Grundlagenausdauer immer dabei – egal, was ich trainiere. Zum anderen kann ich Grundlagenausdauer auch schnell wieder auftrainieren. Immerhin habe ich vor der Wettkampfsaison noch mal einen kompletten Herbst/Winter vor mir“, erzählt der 29-Jährige. „Vielmehr habe ich mein Training auf das Wesentliche reduziert. Ich versuche, mehr Qualität in die einzelnen Einheiten zu bekommen. So mache ich oft kombinierte Einheiten – zuerst laufen, dann auf das Rad. Oder ich wähle kürzere Strecken, bei denen das Profil aber knackiger ist. Einfach mehrere Stunden in der Landschaft herumlaufen oder radfahren mache ich gerade nicht.“

Sein Beruf als Physiotherapeut bringt dem Auricher Vorteile bei der Trainingsplanung

Bei der Trainingsplanung kommt ihm sein beruflicher Hintergrund zugute. „Als Physiotherapeut habe ich viel Hintergrundwissen – was organisch oder physiologisch im Körper passiert“, erklärt Martin Diebold. „Ich kann zum Beispiel verstehen, warum welche Einheit sinnvoll ist. Und ich kann verstehen, welchen Trainingseffekt welche Einheit bringt. Außerdem weiß ich, wie der Körper gut regeneriert. So kann ich meinen Trainingsplan besser aufstellen.“ Ganz wichtig sei bei jeder Sportart, aber besonders bei Ausdauerdisziplinen, dass „der Athlet selbst weiß, warum, weshalb und wofür er die oder die Einheit absolviert“, berichtet der Auricher.

Neben dem Trainingseffekt auf der Schleife vom Roi Igel nach Roßwag, die Stäffele hoch und wieder zurück zum Roi Igel gibt es aber auch noch eine nostalgische Note, weshalb die Runde Martin Diebolds Lieblingsstrecke ist. Der Auricher ist im Jahr 2012 die Runde des BMW-401-Stäffeleslaufs in 9:09 Minuten gelaufen und hält seitdem den Streckenrekord. „Das ist eine schöne Erinnerung. Aktuell bin ich von meiner Bestzeit aber rund eine Minute entfernt. Ich habe spaßeshalber die Runde erst letztens handgestoppt“, berichtet der 29-jährige Triathlet.

Wegweiser: Laufstrecken in der Region

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ nach und nach alle Laufstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und eventuell auch etwas darüber hinaus. Alle Lieblingsstrecken finden Sie hier.

