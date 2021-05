Der Enztal-Radweg ist besonders reizvoll

Von Michael Nachreiner

In unserer neuen Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 2 stellt der ehemalige Torwart und Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Illingen und begeisterter Triathlet Thomas Fritsch (TV Bretten) seine Runde von Illingen über Lienzingen, Mühlacker und dem Enztal-Radweg wieder zurück nach Illingen. „Wichtig ist für mich, dass ich nicht erst irgendwo hinfahren muss, wenn ich laufen gehe. Deshalb suche ich immer nach der besten Möglichkeit von mir zu Hause aus“, erklärt der 49-Jährige.

Dafür nimmt Thomas Fritsch auch in Kauf, alleine unterwegs zu sein. „Über meinen Verein TV Bretten werden Trainingsgruppen organisiert. Und ich hätte auch die Möglichkeit, zusammen mit der Gruppe um den Läufer Andreas Weis aus Nussdorf und den Triathleten und Physiotherapeuten Martin Diebold aus Aurich zu trainieren, die das Ganze etwas organisieren. Aber da diese Gruppe vor allem auf der anderen Seite von Vaihingen in Richtung Nussdorf trainiert, müsste ich mich erst einmal ins Auto setzen. Da würde zusätzlich für An- und Abfahrt fast eine Stunde draufgehen. Und ich müsste mich verschwitzt hinters Steuer setzen“, berichtet der Illinger.

Beim Training hört Thomas Fritsch oft Triathlon- oder Radsport-Podcasts an

Aber das Training alleine ist für Thomas Fritsch kein Problem. Er ist gerne auch nur für sich unterwegs. Außerdem kann er sich dann ungestört den einen oder anderen Podcast anhören – meistens eine Ausgabe von „Pushing Limits“, dem Traithlon-Podcast von und mit Niclas Bock und Nick Staggenborg, von „Tri-Mag“, dem Podcast des Magazins („Triathlon“) sowie von „Besenwagen“, bei dem die ehemaligen Radprofis Andreas Stauff und Paul Voß mit dem Szene-Nerd Bastian Marks über alles plaudern, was mit Radsport zu tun hat „Und ich bin unabhängig von der Zeit. Wenn ich sieben Mal pro Woche trainiere – da gehen rund 20 Stunden drauf –, muss man das familiär gut planen. Mal gehe ich morgens, an anderen Tagen abends trainieren“, erklärt der Familienvater.

Und auch einen zweiten Nachteil nimmt der Illinger in Kauf, wenn er von seinem Haus aus auf eine Runde geht. „Ich starte immer mit Asphalt“, berichtet Thomas Fritsch. Seine Lieblingsstrecke ist sogar zu rund drei Vierteln asphaltiert. „Das macht mir aber nichts aus. Aber natürlich schaue ich, dass ich entsprechende Laufschuhe mit mehr Dämpfung habe, damit die Gelenke nicht so beansprucht werden“, erzählt er.

Dass der Triathlet die meiste Zeit auf seiner Lieblingsstrecke auf Asphalt läuft, vergisst Thomas Fritsch in der Regel schnell. Denn landschaftlich ist seine Runde kaum zu toppen. „Sie ist sehr abwechslungsreich. Es gibt unterschiedliche Untergründe, auch wenn das meiste asphaltiert ist. Und am Ende kommen auch noch ein paar Höhenmeter dazu, wenn es von der Enz über die Vischerkurve fast bis zum Vaihinger Bahnhof hochgeht“, berichtet der Triathlet. Ist Thomas Fritsch erst einmal aus Illingen draußen, läuft er entlang der Schmie bis nach Lienzingen und dann weiter bis zum Hallenbad und der Enztal-Sporthalle in Mühlacker. Dort wechselt er über den Mettersten-Steg auf die andere Enz-Seite. Auf dem Radweg geht dann an Lomersheim, Mühlhausen und Roßwag vorbei bis zur Seemühle und dann über die Vischerkurve Richtung Vaihinger Bahnhof und wieder zurück nach Illingen.

Lange Strecken stehen rund drei Monate vor Wettbewerben auf dem Programm

So lange Strecken wie die rund 32 Kilometer seiner Lieblingsrunde läuft er aber selten. „Von meinem Trainer Jean Mousel vom TV Bretten bekomme ich immer Trainingspläne. Die sind auf bestimmte Wettkämpfe abgestimmt, die ich absolvieren möchte. In diesem Jahr ist das große Ziel der Iron Man in Frankfurt. Der hätte im Juni stattfinden sollen, ist aber wegen der Pandemie erst mal auf 15. August verschoben“, erzählt Thomas Fritsch. „Drei Monate vor dem Wettkampf gehe ich auf die Umfänge. Also eigentlich wäre jetzt die Zeit für Longruns. Doch durch die Verschiebung des Triathlons in Frankfurt verschiebt sich auch der Trainingsplan um sechs bis acht Wochen.“ Aber auch wenn der 49-Jährige in der Mainmetropole wieder die Iron-Man-Distanz mit 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen in Angriff nehmen möchte, werden Läufe mit mehr als 30 Kilometern im Training selten eingebaut. Thomas Fritsch: „Strecken von rund 25 Kilometern kommen viel häufiger vor.“

In Frankfurt möchte sich Thomas Fritsch dann einen ganz großen Traum erfüllen: die Qualifikation für den Iron Man auf Hawaii. Vor zwei Jahren ist schon einmal ganz knapp am Ticket nach Kauai vorbeigeschrammt. 26 Sekunden fehlten letztlich auf den letzten Qualifikationsplatz in seiner Altersklasse. Doch trotz Pandemie ist der Illinger zuversichtlich, dass es in diesem Jahr klappen wird, wenn Wettbewerbe stattfinden. „Ich kann zwar aktuell meine Leistung nicht auf kleineren Wettbewerben überprüfen. Aber von den Daten fühlt es sich gut an. Und dass beispielsweise die Fünf- oder Zehn-Kilometer-Zeiten beim Laufen gut sind, ist gut für den Kopf“, erzählt der 49-Jährige. Außerdem hat er einen kleinen Trumpf im Ärmel. Thomas Fritsch steigt in diesem Jahr in die nächste Altersklasse auf. „Ich werde also einer der Jüngsten in meiner Klasse sein“, erklärt er.

Wegweiser: Laufstrecken in der Region

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ nach und nach alle Laufstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und eventuell auch etwas darüber hinaus. Alle Lieblingsstrecken finden Sie hier.

Sie haben auch eine Lieblingsstrecke, die Sie gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich in unserer Sportredaktion per Mail an sport@vkz.de.