Bis zur Festung Hohenasperg hinauf

Von Michael Nachreiner

Markgröningen. In unserer Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. In Folge 8 stellt der Langstreckenläufer Sven Kratochwil (Team AR Sport Asperg) seine Runde von Markgröningen bis auf den Hohenasperg vor. „Mit dieser Strecke verbinde ich viele Erinnerungen – vor allem an meine Laufanfänge“, berichtet der 35-Jährige.

Das ist rund 15 Jahre her. Damals war Kratochwil noch Fußballer, hatte seit seinem sechsten Lebensjahr beim FV Markgröningen und zuletzt beim SB Asperg gespielt. „Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es mir keinen Spaß mehr macht“, berichtet der Sachbearbeiter in der Auftragsbearbeitung. Als Berufsanfänger hatte er immer weniger Zeit fürs Training, was dann dazu führte, dass er sich des Öfteren auf der Bank wiederfand. „Ich habe mich dann für das Laufen entschieden, das habe ich damals für mich schon gemacht – auch wegen des Zeitmanagements: Ich konnte mir frei einteilen, wann ich laufen ging“, erinnert sich der Markgröninger.

Sven Kratochwil hat sich alles Trainingswissen selbst angeeignet

Seine damalige Freundin brachte ihn dann zum leistungsmäßigen Laufen. Den Einstieg in den Wettkampfsport wagte Kratochwil beim Ingersheimer Herbstlauf. Auf der anspruchsvollen Strecke absolvierte er die zehn Kilometer in 43 Minuten. „Ich habe schnell gemerkt, dass ich schneller werde, wenn ich spezifischer trainiere“, berichtet er. Auf Hilfe verzichtete der Markgröninger aber weitestgehend. Er eignete sich alles Wissen rund um Trainings- und Ernährungspläne selbst an.

2010 feierte er dann seinen ersten Gesamtsieg – in Ochsenbach. „Das ist bis heute mit einer der schönsten Siege. Denn nach dem Rennen kam mein Vater zu mir und sagte, er sei stolz auf mich. Dabei war er immer gegen das Laufen. Er war Fußballer, hatte mich in der Jugend trainiert“, berichtet Kratochwil. Bis heute folgten 98 weitere Gesamtsiege bei den unterschiedlichsten Volksläufen – meist über fünf Kilometer. „Je älter ich werde, desto mehr fehlt mir aber die Luft für schnelle Zeiten auf der kurzen Distanz“, erklärt der 35-Jährige. Deshalb sattelt er immer mehr um auf die Zehn-Kilometer-Strecke sowie ab und zu auch auf die Halbmarathondistanz. „Auf den längeren Distanzen läuft man nicht so eine hohe Pace, also Durchschnittsgeschwindigkeit. Außerdem kann man sich ein Rennen besser einteilen. Bei fünf Kilometern muss man von Anfang Gas geben“, erzählt er.

Die Runde eignet sich auch für Fahrtspiele

Seit Kratochwils Laufanfängen befindet sich seine Lieblingsstrecke von seiner Haustür in Markgröningen, über eine Schleife durch Tamm hoch zur Festung Hohenasperg (Kratochwil: „Das ist das absolute Highlight.“) und zurück durch Asperg an den Schrebergärten und der Orthopädischen Klinik Markgröningen vorbei in seinem Trainingsrepertoire. „Die Runde bietet viele verschiedene Untergründe – teils geschottert, teils asphaltiert, ein kleines Stück ist sogar ein Trail. Und es gibt viele Anstiege, die eine besondere Herausforderung bilden – vor allem der hoch zur Festung Hohenasperg. Dadurch kann man zum Beispiel auch Fahrtspiele machen. So kann man die Anstiege schnell, den Rest aber eher langsam laufen“, berichtet der 35-Jährige und ergänzt: „Das Schönste an der Runde ist allerdings die Ruhe in der Natur. Da kann ich supertoll abschalten vom stressigen Alltag.“

Wegweiser: Alle Lieblingsstrecken gibt es auf Komoot

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ alle Laufstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und eventuell auch etwas darüber hinaus. Alle Strecken finden Sie hier.

Sie haben auch eine Lieblingsstrecke, die Sie gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich in unserer Sportredaktion per Mail an sport@vkz.de.