Alexander Krieger trainiert gerne im Nordschwarzwald

Von Michael Nachreiner

Unsere wunderschöne Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat, lädt nicht nur zu Laufrunden ein. Auch mit dem Rennrad oder dem Mountainbike lässt sich in der Gegend hervorragend erkunden. In unserer Serie „Wegweiser“ stellen Radfahrer ihre Lieblingsstrecken vor. In Folge 4 erklärt Alexander Krieger (Alpecin-Fenix), warum es den Vaihinger zum Training immer wieder in den Nordschwarzwald zieht.

Im Sattel sitzen ist Kriegers Beruf. Der 29-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren Straßenradprofi. Aktuell fährt er für das belgische Pro-Continental-Team Alpecin-Fenix, das durch den Sieg in der Europe Tour im vergangenen Jahr in dieser Saison einen Startplatz bei allen World-Tour-Rennen hat – unter anderem beim Giro d’Italia, der Tour de France und der Vuelta a España. Zwischen den einzelnen Rundfahrten oder Tagesrennen gibt es aber auch immer wieder Phasen, in denen der 29-Jährige zu Hause in Vaihingen weilt.

In einer typischen Trainingswoche im Sommer bringt es Krieger auf rund 450 bis 500 Kilometer im Sattel. Dazu kommen zwei Mal wöchentlich Stabilisationseinheiten vor allem für die Rumpfmuskulatur und zwei Behandlungen pro Woche beim Physiotherapeuten. Außerdem dehnt sich der Vaihinger regelmäßig. „Im Winter erhöht sich der Umfang, während die Qualität weniger wird“, erzählt Krieger. Dann sitzt der 29-Jährige rund 650 Kilometer wöchentlich im Sattel. „Da muss man sich schon strecken. Wenn man von einem Ruhetag ausgeht, dann sind das mehr als 100 Kilometer pro Tag“, erklärt er.

Im Schwarzwald kann die Runde beliebig verlängert oder verkürzt werden

Zum Training zieht es Krieger immer wieder in den Nordschwarzwald. „Ich fahre gerne dort, wenn ich ein paar Berge fahren möchte. Außerdem ist die Natur sehr schön“, berichtet Krieger. Und ist man erst einmal im Nordschwarzwald angelangt, kann man die Runde auch beliebig verlängern oder verkürzen. „Die Anfahrt bis in den Schwarzwald hat man aber immer“, erklärt der Vaihinger. Meistens ist er auf der Straße unterwegs. „Man darf die Runde aber nicht in der Rushhour fahren, auch wenn im Schwarzwald weniger Verkehr ist. Aber die Autofahrer sind generell nicht entspannt – und das hat sich in den vergangenen Jahren noch verschlimmert. Teilweise rasten die anderen Verkehrsteilnehmer sogar aus, wenn ich alleine unterwegs bin. Und am schlimmsten sind die Motorradfahrer. Sie meckern am meisten, obwohl sie eigentlich am leichtesten an uns vorbeikommen“, erzählt Krieger.

Von anderen Radprofis, die zum Training in den Südwesten gekommen sind, hat der Vaihinger schon gehört, dass es im Landkreis Ludwigsburg besonders stressig ist. „In anderen Regionen gibt es mehr Akzeptanz für uns Radprofis“, berichtet Krieger. Wenn er es sich aussuchen dürfte, würde er am liebsten immer in der Region Girona nördlich von Barcelona trainieren. „Dort ist wenig Verkehr. Außerdem sind die anderen Verkehrsteilnehmer sehr höflich und haben Verständnis für uns. Sie überholen mit viel Abstand und nehmen Rücksicht“, berichtet der 29-Jährige. „Dort leben auch einige Radprofis. Ich nehme an, die Bewohner dort sind stolz auf diese.“ Es gibt aber auch radsportbegeisterte Regionen, in denen das Training auf der Straße eine Todsünde ist. Krieger: „In Belgien beispielsweise wird man fast umgebracht, wenn man nicht auf den Radwegen fährt.“

Alexander Krieger genießt Gesellschaft bei den Trainingsfahrten

Dabei nehmen die Straßenradprofis gar nicht viel Platz auf der Straße weg. Krieger ist entweder alleine oder maximal mit einem Freund unterwegs. „Das Training ist nicht romantisch. Es muss seinen Zweck erfüllen“, erklärt der Vaihinger. „Aber wenn es Spaß machen kann, dann soll es das wenigstens. Deshalb trainiere ich, wenn möglich, immer mit jemandem zusammen. In Gesellschaft macht es einfach mehr Spaß.“ Seine Trainingspartner sind vor allem Nikodemus Holler (Bike Aid) aus Eberdingen oder Christopher Muche aus Ludwigsburg sowie Martin Reinert aus Besigheim. „Wenn wir zu zwiet unterwegs sind, fahren wir zwar in der Regel nebeneinander. Aber selbst da sind wir fast schmaler als ein mit Satteltaschen bepackter Hobbyfahrer. Denn wir fahren immer ganz rechts – und unsere Lenker sind gerade einmal zehn Zentimeter voneinander entfernt“, erzählt Krieger.

Doch hin und wieder weicht der 29-Jährige auch auf ausgeschilderte Radwege aus. Den Enztal-Radweg beispielsweise baut er auf seinem Rückweg von seiner Runde im Nordschwarzwald ab Pforzheim immer wieder ein. „Der ist superschön“, erklärt Krieger. „Ich fahre ihn natürlich nicht an Sonn- und Feiertagen. Aber wenn ich unter der Woche morgens unterwegs bin, sind in der Regel wenige andere Radfahrer auf dem Radweg.“

Wegweiser: Alle Lieblingsstrecken gibt es auf Komoot

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ alle Lauf- und Fahrradstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und auch etwas darüber hinaus. Alle Lauf- und Radstrecken finden Sie hier.

Sie haben auch eine Lieblingsstrecke, die Sie gerne zeigen möchten? Dann melden Sie sich in unserer Sportredaktion per Mail an sport@vkz.de.