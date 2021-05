Abwechslungsreich, aber herausfordernd

Von Michael Nachreiner

In unserer neuen Serie „Wegweiser“ stellen Läufer und Läuferinnen ihre Lieblingsstrecke vor. Denn Laufen kann man immer und überall – ganz besonders in unserer wunderschönen Region Vaihingen, in der man praktisch in der Natur steht, sobald man einen Fuß vor die Haustür gesetzt hat. Zum Auftakt in Folge 1 erklärt der Triathlet Julian Großkopf (LAZ Ludwigsburg/VfL Waiblingen), was ihn an einer langen Runde entlang der Höhenzüge am Kirbachtal so reizt.

„Die Strecke ist abwechslungsreich. Sie ist ruhig. Aber sie ist durchaus auch herausfordernd, weil es einige Höhenmeter zu bewältigen gibt. Und man ist die ganze Zeit in der Natur“, schwärmt Julian Großkopf. Man läuft bis auf ein kurzes Teilstück nur auf nicht-befestigten Waldwegen und Trails. „Das schult auch den Laufschritt. Je mehr man solche Untergründe läuft, desto sicherer wird man. Und es stärkt die Gelenke“, berichtet der 21-Jährige. „Und es ist schonender für die Knochen. Auf der anderen Seite ist es aber für den Kopf anstrengender. Man muss sich ständig konzentrieren, wo man seinen Fuß hinsetzt. Manchmal komme ich hinterher nach Hause und bin mental ziemlich kaputt.“

Obwohl der Triathlet in Oberriexingen wohnt, setzt er sich erst mal ins Auto, um zu seiner Lieblingsstrecke zu kommen. Die startet auf dem Wanderparkplatz am Fuß des Baiselsberg kurz nach dem Ortsende von Hohenhaslach auf dem Weg nach Ochsenbach und Häfnerhaslach.

Auf den Waldwegen und Trails ist man mit sich und seinen Gedanken alleine

Nicht nur dort, sondern fast überall auf der Strecke ist es oft ruhig. Man ist mit sich und seinen Gedanken alleine. Direkt am Parkplatz wartet schon die erste Herausforderung auf die Läufer. Es geht 185 Höhenmeter bis fast auf den Gipfel des 477 Meter hohen Baiselsberg hinauf. Aber von da an wird es entspannter. Es geht entlang des Höhenzugs über Häfnerhaslach in Richtung Sternenfels. Den Kirbach lässt man zunächst rechts liegen.

Zwei Mal geht es aber wieder ins Tal zurück – zunächst, wenn man Häfnerhaslach passiert, und dann noch einmal nach etwas mehr als 20 Kilometern, wenn man das Tal des Petersbrunnenbachs kreuzt und danach wieder zum Rittersprung hinauf muss. Auf dem Weg zurück nördlich des Kirbachtals hat man auch immer wieder spektakuläre Ausblicke ins Zabergäu.

Großkopf läuft Strecke vor allem, wenn er grundlagen-orientiert trainiert

Julian Großkopf läuft seine Lieblingsstrecke vor allem im Winter und Frühjahr. „Wenn ich noch grundlagen-orientiert trainiere oder keine Wettkampfvorbereitung ansteht, so dass ich jeden Kilometer auf die Zeit schauen muss“, erklärt der Oberriexinger. „Hier bin ich unterwegs, wenn ich ganz entspannt länger laufen will.“ Seit kurz nach Ostern hat der 21-Jährige seinen Trainingsplan aber umgestellt. Er steckt bereits mitten in der Vorbereitung auf die Triathlon-Europameisterschaft, die Ende Juni in Walchsee im österreichischen Teil Tirols stattfindet. Dort geht er in der Altersklasse 20, also bei den 20- bis 25-Jährigen, auf der Mitteldistanz an den Start – 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer laufen. „Die Distanzen im Training nähern sich langsam dem Wettkampf an. Es stehen immer mehr Intervalle im Wettkampftempo auf dem Plan. Und die Disziplinen werden kombiniert – man fährt also zunächst Rad und läuft direkt anschließend auch noch“, berichtet Julian Großkopf.

Dennoch steht die Strecke nächste Woche auf dem Programm des Triathleten. „Am Ruhetag werde ich sie absolvieren – allerdings mit dem Mountainbike. Denn wenn man mal keine Lust hat zu laufen, dann kann man sie auch mit dem Mountainbike abfahren“, berichtet Julian Großkopf.

Wegweiser: Laufstrecken in der Region

Über den kostenlosen Routenplaner Komoot stellt die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung auf ihrem Account „VKZ“ nach und nach alle Laufstrecken ihrer Serie „Wegweiser“ online zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein Netz über das gesamte Verbreitungsgebiet – und eventuell auch etwas darüber hinaus. Alle Lieblingsstrecken finden Sie hier.

