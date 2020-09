Ziel in der Landesklasse lautet Klassenerhalt

Von Ralph Küppers

Oberriexingen/Großglattbach. Die Tischtennisspielerinnen des TSV Oberriexingen haben sich freiwillig aus der Landesliga in die Landesklasse zurückstufen lassen. Dort treffen sie in dieser Saison auf den TSV Großglattbach, der als Zweiter der Bezirksliga ebenfalls in die Landesklasse Gruppe 2 aufgestiegen ist