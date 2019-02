Wisirenko und Greif ohne Fehl und Tadel

Hochdorf (nac). Der TSV Hochdorf hat den zweiten Platz in der Tischtennis-Bezirksklasse Gruppe 3 durch den 9:4-Sieg bei den TSF Ditzingen III am Mittwochabend gefestigt. Ausschlaggebend für den Erfolg in Ditzingen waren vor allem die Spieler auf den hinteren Positionen

