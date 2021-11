Tischtennis. Am Wochenende waren alle Vaihinger Mannschaften in der Tischtennis-Bezirksliga Gruppe 2 erfolgreich. Lediglich in einem auf Montag verlegten Nachholspiel mussten sich die TTF Gündelbach dem Tabellenzweiten TSV Korntal III geschlagen geben – wenn auch mit 7:9 denkbar knapp.

