Drucken Kornwestheim/Hochdorf (nac). Nichts zu holen hat es für den TSV Hochdorf in der Tischtennis-Bezirksliga Gruppe 1 beim SV Salamander Kornwestheim IV gegeben. Martin Mühl und Co. unterlagen dem Tabellenzweiten mit 3:9. Bereits in den Eingangsdoppeln zeichnete sich... »