Strobel ist Tischtennis-Bezirksmeisterin

Vaihingen (rkü). Für Katharina Strobel vom TSV Großglattbach hätten die Bezirksmeisterschaften des Tischtennisbezirks Ludwigsburg nicht besser laufen können. Bei dem Wettbewerb in Hemmingen sicherte sie sich am Wochenende den Titel bei den Frauen A im Einzel und wurde an der Seite von Sabine Groß (KSG Gerlingen) Zweite im Doppel.

Strobel, die in der Großglattbacher Bezirksligamannschaft an Position eins spielt, setzte sich bei den Titelkämpfen in Hemmingen gegen drei ihrer vier Konkurrentinnen durch. Weil es nur fünf Meldungen gab, wurde auf eine K.o.-Runde verzichtet, sondern die Meisterschaft wurde durch Gruppenspiele entschieden. Gegen Ulrike Triemer (TSG Steinheim) und Anita Bihler (TSF Ditzingen) gewann sie mit jeweils 3:1, gegen Gianna Menna (TSF Ditzingen) sogar mit 3:0. Ihre einzige Niederlage bezog die Großglattbacherin gegen ihre Doppelpartnerin bei den Bezirksmeisterschaften, Sabine Groß. Doch trotz der 0:3-Niederlage reichte es in der Endabrechnung. Denn Groß verlor zwei Spiele und die Zweitplatzierte Triemer hatte punktgleich mit Strobel und auch gleicher Satzdifferenz neun Bälle weniger auf ihrem Konto.

Im Doppel mussten sich Strobel/Groß der Ditzinger Paarung Claudia Angerbauer/Bihler mit 2:3 geschlagen geben, sicherten sich den zweiten Platz aber durch einen 3:1-Sieg gegen Menna/Triemer.

Lea Ruof, die Spitzenspielerin des TSV Oberriexingen in der Landesliga, ist im Einzel nicht an den Start gegangen. Sie spielte im Mixed an der Seite von Jens Wächter (TSF Ditzingen) und kam da ins Halbfinale, also in der Endabrechnung auf den dritten Platz. Im Viertelfinale setzten sich Ruof/Wächter in fünf Sätzen gegen Strobel/Hartmut Freund (TTC Bietigheim-Bissingen) durch, die sich in der ersten Runde noch glatt in drei Sätzen durchgesetzt hatten.

Für Fritz Kasper vom TSV Hochdorf gab es bei den Bezirksmeisterschaften drei Bronzemedaillen – und das in drei verschiedenen Altersklassen. Er profitierte davon, dass die Titelkämpfe der Erwachsenen und der Senioren parallel ausgetragen wurden. Bei den Männern C setzte sich Kasper im Einzel nach überstandener Gruppenphase auch in der K.o.-Runde gegen drei Kontrahenten durch, ehe er im Halbfinale in Tim Blazeski (GSV Hemmingen) seinen Meister fand. Einem 3:1 gegen Moritz Schleicher (KSG Gerlingen) und einem 3:2 gegen Florian Fuchs (TSV Korntal) ließ Kasper ein weiteres 3:1 gegen Nico Wilhelm (GSV Hemmingen) folgen.

Bei den Senioren 60 trat Kasper ebenfalls an und gewann im Einzel die erste Runde gegen Gerhard Henß (TV Aldingen) in vier Sätzen. Im Halbfinale zog er gegen Günther Seil (TTV Freudental) denkbar knapp in fünf Sätzen den Kürzeren und wurde auch hier Dritter.

Bei den Senioren 50 spielte der Hochdorfer im Doppel an der Seite von Hartmut Freund und bezog gleich im Auftaktspiel gegen die späteren Turniersieger Jürgen Beisswanger (KSG Gerlingen) und Jürgen Ganzenmüller (TSV Bietigheim) eine 1:3-Niederlage, was aber angesichts der geringen Teilnehmerzahl auch hier zum dritten Platz reichte.

Ebenso erging es Werner Urban (TSV Nussdorf) im Einzel der Männer F. Mit einem Freilos ins Halbfinale gekommen, verlor er dort in drei Sätzen gegen Klaus Klemisch, der später auch Bezirksmeister wurde.