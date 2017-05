Relegation zur Bezirksklasse

Eberdingen (red). Der TSV Großglattbach will in die Bezirksklasse aufsteigen, der TSV Kleinglattbach nicht in die Kreisliga absteigen. Die beiden Tischtennismannschaften tragen ihr Relegationsspiel am Samstag um 14 Uhr in der Sporthalle Eberdingen aus. Dort richtet der TSV Hochdorf am gleichen Tag noch weitere Auf- und Abstiegsspiele aus, die über die Zugehörigkeit zu Kreisligen und Bezirksklassen in der nächsten Saison entscheiden.

Die Mannschaft des TSV Großglattbach ist auf der Zielgeraden der Kreisliga Gruppe 4 noch vom TSV Enzweihingen überholt worden. Als Zweiter hat sie das Recht auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Weil der TSV Schwieberdingen II als Zweiter der Kreisliga Gruppe 3 verzichtet, reicht eine einzige Partie aus. Vizemeister Großglattbach und Kleinglattbach als Drittletzter der Bezirksklasse Gruppe 2 kämpfen im direkten Vergleich um den verfügbaren Platz in der Bezirksklasse Gruppe 2.

Um den Platz in der Bezirksklasse Gruppe 1 streiten sich am Samstag drei Mannschaften. Beide Zweitplatzierten der Kreisligen, der TSV Löchgau II und der TV Markgröningen III, spielen bereits ab 9 Uhr gegeneinander. Der Verlierer dieser Partie trifft um 14 Uhr auf den Drittletzten der Bezirksklasse Gruppe 2, TTC Oberderdingen II. Um 18 Uhr spielen die Oberderdinger dann gegen den Sieger der Begegnung vom Vormittag.