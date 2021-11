Drucken Tischtennis. Mit zwei Kantersiegen gegen Freiburg und Mainz untermauerte das TTC-Regionalligateam am vergangenen Wochenende seinen Anspruch auf die Tabellenführung. Trotz teils anstrengender Umstände blieben die Mannen souverän. So folgte einem 9:1 am Samstagabend ein noch glatteres 10:0... »