Mixed,Vereinsmeisterschaften und Plattenputzer

Grossglattbach (rkü). Neben dem Turnier für Jugendmannschaften, die an der Verbandsrunde teilnehmen, richtet der TSV Großglattbach an seinen Tischtennis-Turniertagen zwischen den Jahren immer auch Wettbewerbe für die Erwachsenen aus. Dieses Mal waren sogar mal wieder Vereinsmeisterschaften dabei, die in Großglattbach

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen