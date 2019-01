Keine Berührungsängste an der Platte

Drucken Bietigheim-Bissingen (red). Der Start in die Rückrunde ist zwar hart umkämpft gewesen, dem TTC Bietigheim-Bissingen aber gelungen. Mats Sandell und Co. gewannen beim Vorletzten TTC Wehrden knapp mit 9:5 und setzten sich dadurch zumindest vorrübergehend wieder an... »