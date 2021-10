Kampfloser Sieg für Großglattbach

Tischtennis. Die Frauen des TSV Großglattbach haben den ersten Sieg in der Tischtennis-Landesklasse Gruppe 2 kampflos eingefahren, nachdem ihr eigentlich geplanter Auftakt in die Spielzeit 2021/2022 gegen den TSV Zaisersweiher ins Wasser gefallen war, weil Zaisersweiher seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hat. Der RKV Neckarweihingen ist zum Gastspiel auf der Platte nicht angetreten, so dass die Partie mit 8:0 für die Gastgeberinnen gewertet wurde nac