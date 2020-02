Kampflose Niederlage bei Spitzenreiter

Münchingen/Hochdorf (nac). Der TSV Münchingen ist nicht die Mannschaft in der Tischtennis-Bezirksklasse Gruppe 1, die der Liganeuling TSV Hochdorf II schlagen muss. Die Münchinger kämpfen mit dem TSV Asperg II um den Aufstieg, die Hochdorfer tragen die rote Laterne. Da der Hochdorfer Reserve in Münchingen sowieso eine hohe Niederlage drohte und das Team aus dem Eberdinger Teilort immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen hat, gaben die Hochdorfer die Partie am Donnerstagabend kampflos verloren. Die Münchinger übernahmen damit die Tabellenführung.