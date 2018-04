Oberriexingen (nac). Eine herausragende erste Einzelrunde ist maßgeblich dafür verantwortlich gewesen, dass der TSV Oberriexingen sich in der Tischtennis-Bezirksklasse Gruppe 3 mit einem 9:5-Sieg beim SV Salamander Kornwestheim V in die Sommerpause verabschiedet hat. In den ersten sechs Duellen Mann

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen