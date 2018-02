Hochdorf II siegt im Derby mit 9:6

Hochdorf (red). Im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A Gruppe 3 haben die Tischtennisspieler des TSV Hochdorf II den TSV Enzweihingen II mit 9:6 geschlagen. Obwohl die Enzweihinger nicht in stärkster Besetzung zum Derby antreten, machten sie den Hochdorfern das Leben schwer und stemmten sich vehement gegen eine Niederlage.

Zwei Siege in den Eingangsdoppeln durch Fritz Kasper/Oliver Remmele (3:0 gegen Dominik Beck/Felix Hafner) und Waldemar Baron/Robby Oelmann (3:1 gegen Anton Stavridis/Benjamin Großnick) bei einer Niederlage von Winfried Leinweber/Alexander Burger (1:3 gegen Harald Richter/Dieter Gayer) brachten die Hochdorfer mit 2:1 in Führung. Es folgten eine Niederlage von Baron gegen Beck und ein Sieg von Leinweber über Stavridis in der ersten Einzelrunde im vorderen Paarkreuz. Oelmann mit einem Sieg über Richter und Kasper über Grossnick bauten den Vorsprung auf 5:2 aus. Dominierte Hochdorf im mittleren Paarkreuz, so galt dies für Enzweihingen im hinteren Paarkreuz. Gayer und Hafner siegten über Remmele und Burger und verkürzten auf 4:5.

Mit seinem 3:2 gegen Baron glich Stavridis sogar aus. Zwei knappe Siege von Leinweber über Beck und Kasper über Richter sowie ein klarer Sieg von Oelmann über Grossnick brachten dann Hochdorf entscheidend mit 8:5 in Führung. Gayer verkürzte gegen Burger, dann machte Remmele gegen Hafner den Hochdorfer 9:6-Erfolg perfekt.