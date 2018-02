Erste Niederlage für Tabellenführer Kleinglattbach

Vaihingen (rkü). Der unangefochtene Tabellenführer der Tischtennis-Bezirksklasse Gruppe 3, der TSV Kleinglattbach, ist am Sonntag nicht in Bestbesetzung zum Heimspieltag gegen den SV Salamander Kornwestheim V aufgelaufen. Nach einer 2:1-Führung aus den Doppeln drehte sich das Blatt, der Spitzenreiter musste seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Gruppe 3

Philipp Gutjahr/Thomas Gutjahr haben nach einem wechselhaften Spiel gegen Marcus Busch/Lukas Ladenburger mit 3:2 ihren Punkt gegen Kornwestheim V gewonnen. Ebenfalls für Kleinglattbach gepunktet haben Rainer Wenz/Ingo Fischle, die das gegnerische Spitzendoppel Marcel Böttcher/Yannick Haag mit 3:0 schlugen. In drei Sätzen verloren dagegen Bodo Krilla/Levin Kicherer. Allerdings waren die Durchgänge alles andere als deutlich – Philipp Döllgast/Thomas Lehmann behielten mit 12:10, 13:11 und 12:10 jeweils nur ganz knapp die Oberhand.

Die Führung aus den Doppeln war aber schon am Ende des ersten Einzeldurchgangs aufgebraucht. Lediglich Philip Gutjahr (3:0 gegen Böttcher) und Kicherer (3:1 gegen Lehmann) holten weitere Punkte. Nach Niederlagen von Wenz (0:3 gegen Busch), Thomas Gutjahr (2:3 gegen Haag), Fischle (1:3 gegen Döllgast) und Krilla (0:3 gegen Ladenburger) lag der Tabellenführer bereits mit 4:5 zurück.

Im zweiten Einzeldurchgang kassierte auch Philipp Gutjahr seine Niederlage, als er mit 1:3 gegen Busch den Kürzeren zog. Den einzigen Punkt holte Wenz bei seinem Drei-Satz-Erfolg gegen Böttcher. Thomas Gutjahr gegen Döllgast und Krilla gegen Lehmann wehrten sich heftig, mussten sich aber mit jeweils 2:3 geschlagen geben. Fischle verlor gegen Haag mit 1:3.

TSV Kleinglattbach: Philipp Gutjahr, Rainer Wenz, Thomas Gutjahr, Ingo Fischle, Bodo Krilla, Levin Kicherer.

Gruppe 4

Die TTF Gündelbach haben in ihrer Gruppe zwar schon zwei Spiele mehr absolviert als die Konkurrenz, doch sie führen die Tabelle auch mit sechs Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger TSV Ensingen an. In Diefenbach machten die Gündelbacher am Samstagabend kurzen Prozess und gewannen gegen die gastgebenden Tischtennisräuber mit 9.1.

Alle Doppel gingen mit jeweils 3:1 an die Gäste, wobei es in jedem Spiel mindestens einen Satz gab, der in der Verlängerung entschieden wurde. Richard Könne/Jürgen Held behielten die Oberhand gegen Daniel Betz/Maximilian Steinle, Andreas Kunkel/Sebastian Komander gegen Markus Bidlingmaier/Alexander Steinle und Thomas Grau/Stefan narden gegen Simon Betz/Herbert Schneider.

Bei Drei-Satz-Siegen von Kunkel gegen Danile Betz, Narden gegen Schneider und Grau gegen Alexander Steinle sowie 3:1-Erfolgen von Könne gegen Bidlingmaier und Komander gegen Maximilian Steinle ließ sich die 1:3-Niederlage von Held gegen Simon Betz verschmerzen.

Aus dem zweiten Durchgang brauchte es nur noch das Ergebnis aus dem Spitzeneinzel, um den hohen Mannschaftssieg perfekt zu machen. Doch das hatte es in sich. Kunkel musste gegen Bidlingmaier einen Zwei-Satz-Rückstand aufholen, nachdem er die ersten beiden Durchgänge mit 9:11 und 6:11 verloren hatte. Nach einem klaren 11:4 im dritten Satz musste Kunkel im vierten noch einmal zittern, ehe er mit 12:10 den Ausgleich geschafft hatte. Der Entscheidungssatz ging mit 11:8 an die Nummer eins des Tabellenführers.

TTF Gündelbach: Andreas Kunkel, Richard Könne, Jügen Held, Sebastian Komander, Thomas Grau, Stefan Narden.