Drucken Tischtennis. Souverän in die Spielzeit 2021/2022 der Tischtennis-Bezirksliga Gruppe 2 sind die TTF Gündelbach gestartet. Josef Oleksik und Co. setzten sich in ihrem ersten Saisonspiel beim TTV Knittlingen mit 9:3 durch. Auch der TSV Kleinglattbach hat seinen... »