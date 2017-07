Zweikampf in Kreisstaffel 1 spitzt sich zu

Von Michael Nachreiner

Ohne Niederlage haben sich die Männer des TSV Oberriexingen den Titel in der Tennis-Kreisklasse 1 Gruppe 11 gesichert. In ihrem letzten Saisonspiel setzten sich Markus Hartmann und Co. knapp gegen den TC Heimerdingen mit 5:4 durch.

Bezirksliga

Ohne Chance waren die Männer des TV Vaihingen II beim 1:8 in der Gruppe 3 gegen den Spitzenreiter TC Erdmannhausen. Den Ehrenpunkt des TVV holte Lukas Pilz gegen Benjamin Rosenbohm mit 6:4, 5:7 und 11:9. Darüber hinaus verbuchten Tim Geyer gegen Luca Schondelmaier (1:6, 6:4 und 5:10) und Tom Klaus gegen Dominik Minkus (4:6, 6:4 und 6:10) jeweils im Einzel sowie Mattia Meroth/Pilz gegen Tim-Luca Kühnert/Henry Tschech (6:0, 1:6 und 1:10) im Doppel einen Satzgewinn, mussten sich aber jeweils im Match-Tiebreak geschlagen geben. Damit kommt es für die Vaihinger zum Saisonabschluss zum Endspiel um den Klassenerhalt gegen das aktuelle Schlusslicht TC Hirschlanden II.

Gegen die abstiegsbedrohte SPG Aldingen-Remseck/Hochberg/Neckarrems gaben sich die Frauen des TV Vaihingen beim 8:1 in der Gruppe 27 keine Blöße. Ronja Buck (6:2 und 6:3 gegen Carmen Lange), Vera Löwe (7:5 und 6:2 gegen Lisa Noller) sowie Alexandra Fraas (6:4 und 6:1 gegen Laura Blühdorn) brachten die Vaihingerinnen zunächst mit 3:0 in Führung. Nachdem Anh-Tuyet Huynh im Spitzeneinzel gegen Anne Rühmkorf unglücklich mit 6:7 und 6:7 verloren hatte, machten anschließend Kristin Morlock (6:2 und 6:0 gegen Evelyn Kont) und Laura Kusnier (6:0 und 6:0 gegen Lara Hindelang) bereits alles klar. In den Doppeln untermauerten die Vaihingerinnen dann ihre Überlegenheit. Buck/Morlock (6:2 und 4:6 und 10:7 gegen Lange/Kont), Huynh/Ann-Katrin Knienieder (7:6 und 6:3 gegen Rühmkorf/Blühdorn) sowie Kusnier/Fraas (6:3 und 6:2 gegen Noller/Hindelang) ließen nichts anbrennen.

TV Vaihingen II: Meroth, Tim Geyer, Bindels, Klaus, Lukas Pilz, Haas.

TV Vaihingen: Huynh, Ronja Buck, Morlock, Löwe, Kusnier, Fraas, Knienieder.

Kreisklasse 1

In ihrem letzten Saisonspiel setzten sich die Männer des TSV Oberriexingen in der Gruppe 11 mit 5:4 gegen den TC Heimerdingen durch. Es war aber ein schweres Stück Arbeit, bis der Sieg eingefahren war. Nach den Niederlagen von André Ziesel (3:6, 7:6 und 2:10 gegen Felix Kelemen) und Daniel Fröhlich (3:6, 6:3 und 6:10 gegen Stefan Glener) bei einem 6:0 und 6:0-Sieg von Daniel Gyenes gegen Rene Tietze mussten die Oberriexinger erst einmal einem Rückstand hinterherrennen. Doch Nico Ziesel (7:5, 6:7 und 11:9 gegen Matthias Pröbstle) und Matthias Klaiber (6:0 und 6:1 gegen Martin Tietze) bei einer 1:6 und 3:6-Niederlage von Hartmann gegen Bastian Dannecker glichen in der zweiten Einzelrunde zum 3:3 aus. In den Doppeln mussten sich zunächst die Brüder André und Nico Ziesel Dannecker/Pröbstle mit der Höchststrafe geschlagen geben – 0:6 und 0:6. Doch Hartmann/Fröhlich (6:1 und 6:3 gegen Kelemen/Glener) sowie Klaiber/Gyenes (6:1 und 6:3 gegen Martin und Rene Tietze) rissen das Ruder noch einmal herum.

TSV Oberriexingen: Hartmann, André Ziesel, Nico Ziesel, Fröhlich, Klaiber, Daniel Gyenes.

Kreisklasse 2

Die Frauen des TC Sersheim haben ihren zweiten Saisonsieg in der Gruppe 33 eingefahren. Mit 8:1 fertigten sie das Schlusslicht TC Ingersheim II ab. Den einzigen Punkt musste dabei Linda Schwarz gegen Ellen Haski abgeben – 5:7, 6:3 und 4:10. Außerdem benötigte Hanna-Marie Breimaier den Match-Tiebreak, um Leonie Nill mit 4:6, 6:2 und 10:4 niederzuringen. Alle anderen Sersheimerinnen gewannen jeweils in zwei Sätzen.

TC Sersheim: Breimaier, Max, Canadas, Mayer, Kiederle, Schwarz.

Kreisklasse 3

Auf verlorenem Posten standen die Männer des TSV Oberriexingen II in der Gruppe 15. Sie verloren gegen den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter TC Hirschlanden IV mit 0:9. Dabei holten Dominic Flegel und Co. gerade einmal 17 Aufschlagspiele.

TSV Oberriexingen II: Flegel, Eisemann, May, Ciuffreda, Stieß, Sperlich.

Staffelliga

Die TFR Nussdorf bleiben auch am dritten Spieltag der Staffelliga Gruppe 17 ohne Sieg. Tim Stuible und Co. mussten sich dieses Mal dem Spitzenreiter SV Salamander Kornwestheim mit 0:6 geschlagen geben. David Grözinger schrammte aber knapp an einem Punkt vorbei. Er verlor gegen Michael Kampf mit 6:7 und 5:7. Und auch Felix Strobel lieferte Nenad Koricanac ein Duell auf Augenhöhe. Er musste sich mit 3:6 und 4:6 beugen. Die weiteren Partien gingen dagegen deutlich an die Kornwestheimer.

TFR Nussdorf: Tim Stuible, David Grözinger, Tobias Stuible, Felix Strobel.

Bezirksstaffel 1

Die Männer des TV Vaihingen III haben ihre theoretische Chance auf den Titel in der Gruppe 19 aufrechterhalten. Beim 6:0 gegen die SPG FV/TV Markgröningen mussten lediglich Nick Geyer gegen Yannick Wildermuth (3:6, 6:4 und 15:13) sowie Geyer/Yannik Börgardts gegen Moritz Löhlein/Lukas Mittag (6:3, 6:7 und 10:3) kämpfen. Die anderen Vaihinger hatten dagegen wenig Probleme mit ihren jeweiligen Gegnern.

TV Vaihingen III: Pascal Gerlich, Bauer, Nick Geyer, Yannik Börgardts.

Bezirksstaffel 2

Die Männer des TC Illingen bleiben in der Gruppe 20 auf Kurs Vizemeisterschaft. Beim 5:1 gegen den TGV Eintracht Beilstein hatten sie aber auch relativ leichtes Spiel, einen Sieg einzufahren, da die Beilsteiner nur zu dritt angetreten sind. Damit gingen zwei Punkte kampflos an die Illinger. Die weiteren Zähler fuhren Rick Simon und Florian Scheufler sowie Aldo Mastrototaro/Michele Mastrototaro ein.

SV Illingen: Simon, Dertinger, Scheufler, Hansen, Aldo Mastrototaro, Michele Mastrototaro.

Kreisstaffel 1

Es ist alles bereitet für das Meisterschaftsendspiel zwischen dem TC Sternenfels und dem TSV Oberriexingen in der Gruppe 38 am nächsten Wochenende. Beide Teams sind noch ungeschlagen. Die Oberriexingerinnen gewannen gegen den TC Oberderdingen mit 3:3 (8:6 Sätze), während sich die Sternenfelser mit 4:2 beim TC Sonnenbrunnen Heilbronn durchsetzten. Gegen Oberderdingen gerieten die Oberriexingerinnen in den Einzeln mit 1:3 in Rückstand. Lediglich Nina Ropertz gewann gegen Sydney Anderson mit 7:6 und 6:3. Verena Kratzke und Vanessa Heuberger holten gegen Jennifer Wittmann und Meike Hintermayer in ihrem Einzel zwar jeweils einen Satz, mussten sich aber im Match-Tiebreak geschlagen geben. Doch in den Doppeln drehten die Gastgeberinnen auf. Huanita Vidicek/Heuberger setzten sich gegen Jenny Jooß/Anderson mit 6:4 und 6:1 sowie Tammy Streicher/Kratzke gegen Wittmann/Hintermayer mit 6:2 und 6:0 durch. Letztlich gaben die zwei gewonnen Sätze von Kratzke und Heuberger bei ihren Einzelniederlagen den Ausschlag.

TSV Oberriexingen: Vidicek, Ropertz, Kratzke, Vanessa Heuberger, Streicher.

Kreisstaffel 2

Zweiter Rundensieg in der Premierensaison: Der TSC Vaihingen hat sich in der Gruppe 24 beim TC Kornwestheim II mit 4:2 durchgesetzt. Nachdem Sebastian Striegel und Thomas Minor sich in den Einzeln jeweils in drei Sätzen gegen Anton Bogachev und Luca Rapp durchgesetzt hatten, Niklas Bachmann und Markus Fink aber gegen Maik Habermaier und Heiko Krämer jeweils mit 0:2 verloren hatten, gaben die Doppel letztlich den Ausschlag. Hier ließen Bachmann/Minor nach einem umkämpften ersten Durchgang Habermaier und Krämer letztenendes keine Chance – 7:6 und 6:1. Außerdem kämpften Striegel/Fink Bogachev/Rapp mit 6:2, 3:6 und 10:7 nieder.

Die Frauen des TC Illingen zahlen weiterhin Lehrgeld in der Gruppe 41. Beim 0:6 beim TC Heimerdingen blieben sie wieder ohne Satzgewinn. Allerdings verkaufte sich Skarlet Villwock äußerst teuer. Sie beugte sich Nadja Klaus erst mit 5:7 und 5:7. Die anderen Illingerinnen holten zusammen noch nicht einmal so viele Aufschlagspiele wie Villwock – nämlich nur acht.

In der gleichen Staffel (Gruppe 41) musste sich der TV Vaihingen III dem TC RW Bönnigheim II mit 2:4 geschlagen geben und tauschte damit mit den Bönnigheimerinnen die Plätze. Schon in den Einzeln gerieten die Vaihingerinnen auf die Verliererstraße. Lediglich Lena Müller punktete gegen Sandra Hermann für den TVV III – 6:1 und 6:3. In den Doppeln legten nur noch Tanja Trostel/Müller einen weiteren Zähler nach. Sie gewannen gegen Hermann/Mirjam Rometsch mit 6:4 und 6:4.

TSC Vaihingen: Bachmann, Striegel, Minor, Fink.

TC Illingen: Diedrich, Lindauer, Scheufler, Villwock.

TV Vaihingen II: Vanessa Börgardts, Trostel, Müller, Naujack.