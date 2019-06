Unverbindlich genau geplant

Wer schon einmal ein Turnier geplant hat oder sich auch nur auf die im Zeitplan angegebenen Termine verlassen hat, weiß um die Verlässlichkeit von allem, was darin angegeben ist. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit zum Fahrplan der Deutschen Bahn. Die auf die Minute genau angegebenen Zeiten werden (gefühlt) nur dann eingehalten, wenn man selbst mal verspätet am Gleis steht und dem unerwartet pünktlich abgefahrenen Zug hinterher schauen kann. Wie wörtlich Pläne zu nehmen sind, weiß auch die Tennis-Weltorganisation ATP. Sie schreibt nicht umsonst bei jedem ihrer Turniere unter den Spielplan „any match on ony court may be moved“, frei übersetzt: Alles kann sich ändern, jedes Spiel auf jedem Platz zu jeder Zeit – es handelt sich um unverbindliche Angaben, die aus Zeitgründen schön wären, wenn sie eingehalten würden. Und wenn nicht, dann eben nicht. Zumal beim Tennis, das auf Sätze gespielt wird, die Spieldauer sowieso nicht kalkulierbar ist. Diese Erfahrung machten auch die Organisatoren des LK-Turniers am Vaihinger Wolfsberg, als an Fronleichnam ein Teilnehmer erst ein überlanges Match spielte, dann eine entsprechende Pause brauchte, und in seinem zweiten Match den Tagesrekord aufstellte – der Feierabend, der ursprünglich mal angepeilt war, rückte locker zwei Stunden nach hinten. Ähnliches befürchteten die Veranstalter des Vaihinger Löwen-Cups auch gestern. Christian Dratwa meldete sich aus dem Stau auf der A 81, die morgens wegen eines schweren Unfalls gesperrt wurde. Er hätte um 9 Uhr sein erstes Match in Vaihingen bestreiten sollen, steckte um die Zeit allerdings noch auf der Straße fest. Sein Gegner Jan Schiller vom gastgebenden Verein drehte solange Däumchen. Was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keiner wusste: Die Verzögerung von etwa einer halben Stunde war mit Spielende schon wieder passé. Für Schiller ärgerlich, für die Organisatoren aus seinem Verein aber gut – Dratwa machte relativ kurzen Prozess und brauchte nur eine der veranschlagten anderthalb Stunden für seinen Sieg. Schon stimmten die nachfolgenden Termine wieder. Und auch der Sieg des zunächst im Stau steckenden war keine Überraschung, sondern von der Leistungsklasse her zu erwarten gewesen. Also wieder alles wie geplant. (rkü)