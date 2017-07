Von Michael Nachreiner

Oberriexingen. Bei den Trainern des Oberriexinger Tenniscamps hat Till ganz klar einen Favoriten: Mario Rieger. „Mit ihm kann man viele Späße machen. Wenn man ihn zum Beispiel irgendwie anders nennt, also nicht Mario, dann überlegt er sich auch einen witzigen Namen für einen“, sagt der Zehnjährige aus Oberriexingen. Doch er und die rund 40 anderen Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 16 Jahren nehmen nicht nur am Tenniscamp des TSV Oberriexingen teil, um Spaß zu haben. Sie wollen vor allem eins: Tennis spielen. „Tennis macht einfach Spaß, Ich spiele es gerne. Und hier kann ich es den ganzen Tag spielen“, berichtet Till. Und die ebenfalls zehn Jahre alte Jessica ergänzt: „Es ist auch schön, dass man mit seinen Freundinnen spielen kann.“

Drei Tage lang bis heute brachte das siebenköpfige Trainerteam um Sascha Wennagel, Cheftrainer des TV Vaihingen, den Nachwuchstenniscracks das Spiel mit der gelben Filzkugel näher. Dabei ging es bei den Jüngeren vor allem um die Grundtechnik. „Je weniger man vom Tennis kennt, desto mehr muss man an die Schläge rangehen. Die Übungen verlaufen mehr spielerisch“, berichtet Wennagel. „Außerdem geht es um Ballgewöhnungssachen wie den Ball auf dem Schläger balancieren oder prellen.“ Bei den Älteren wird dann schon an der Technik bei bestimmten Schlagformen gefeilt. „Je mehr Tennis ein Jugendlicher schon gespielt hat, desto mehr geht es an spezielle Schläge wie Slice oder Topspin. Oder es wird auf Punkte gespielt. Denn die älteren Jugendlichen hier im Camp spielen schon richtig Tennis. Da merkt man, dass sie alle schon in Mannschaften aktiv sind“, erklärt der Cheftrainer.

Doch so sehr auch das Training im Vordergrund steht, es will wohl verpackt sein. Denn am liebsten spielen die Kinder und Jugendlichen das sogenannte Bobfahrer-Spiel. „Einer spielt den Ball rüber und stellt sich hinten an. Wenn er einen Fehler macht, muss er sich auf die T-Linie ans Netz setzen. Wenn man es aber schafft, den Ball aus der Hocke übers Netz zu spielen, dann wird man befreit und darf sich wieder hinten anstellen“, berichtet Kjell-Bjarne aus Oberriexingen. Und Trainer Marc Bindels ergänzt: „Ich kenne keinen Spieler, dem das nicht Spaß macht. Das wollen die Kinder bei jedem Camp spielen.“

Und die Kinder und Jugendlichen werden nicht müde. Ist der letzte Bissen einer Mahlzeit verschlungen – in Oberriexingen gibt es Vollverpflegung mit Frühstück, Mittagessen und Snackpause am Nachmittag –, haben die meisten schon wieder ihren Schläger in der Hand. „Bei vier Einheiten pro Tag wäre ich tot“, sagt Wennagel. „Doch sobald die Kinder fünf Minuten gesessen haben, hält sie nichts mehr.“