Stebe verliert Challenger-Halbfinale nach Rückenschmerzen

Von Ralph Küppers

Caltanissetta/Enzweihingen. Im Halbfinale von Caltanissetta war Endstation. Nach fünf Siegen auf dem Sandplatz fand Cedrik-Marcel Stebe bei dem Challenger-Turnier seinen Meister. Alessandro Giannessi gewann gegen den Enzweihinger in der Vorschlussrunde mit 6:3 und 7:6.

Nach einem relativ deutlichen ersten Satz machte es der 26 Jahre alte Deutsche im zweiten wesentlich spannender. Erst im Tiebreak des zweiten Durchgangs musste er sich mit 5:7 der Nummer 118 der Tennis-Weltrangliste geschlagen geben. Stebe selbst steht noch auf Rang 258. „Leider hat es nicht gereicht“, berichtet er auf Facebook. „Ende des ersten Satzes hat mein Rücken angefangen, weh zu tun. Ich hoffe ein paar Tage Pause helfen da.“

Das für ein Challenger hoch dotierte Turnier gewann gestern im rein italienischen Finale Paolo Lorenzi, ATP 36. Er schlug den Stebe-Bezwinger mit 6:4 und 6:2.

Für den Halbfinaleinzug, vor dem er sich außerdem durch die Qualifikation gekämpft hat, bekommt Stebe 50 Weltranglistenpunkte gutgeschrieben. Das bedeutet, dass der bisher auf Rang 258 geführte Enzweihinger im nächsten Klassement um etwa 40 Plätze weiter vorne stehen wird. Die Position auf der Weltrangliste ist für Tennisprofis eine ganz wichtige Kenngröße, weil die jeweils aktuelle Einstufung darüber entscheidet, ob man bei Turnieren durch einfache Nennung einen Platz direkt im Hauptfeld bekommt oder erst noch in der Qualifikation seine Qualitäten beweisen muss.

Dies ist Stebe in den vergangenen Monaten oft genug gelungen, dass er von morgen an im Hauptfeld des Challenger-Turniers von Poprad-Tatry in der Slowakei steht, ohne die Qualifikation spielen zu müssen. Dieses Turnier ist mit 64 000 Euro plus Unterbringung der Spieler allerdings nur halb so hoch dotiert wie das von Caltanissetta. Auf Stebe wartet in der ersten Runde der Argentinier Agustin Velotti. Er ist 25 Jahre alt und steht in der Weltrangliste an Position 246, musste also wie Stebe nicht erst durch die Qualifikation.