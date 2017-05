Stebe spielt heute im Hauptfeld der BMW-Open

München/Enzweihingen (rkü). Der Enzweihinger Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe steht ab heute wieder einmal im Hauptfeld eines ATP-Turniers der 250-Punkte-Serie. Nach überstandener Qualifikation steht sein Erstrundenmatch gegen den Argentinier Guido Pella auf dem Programm.

Stebe gewann in der Qualifikation seine beiden Spiele gegen den Franzosen Julien Benneteau und den Polen Jerzy Janowicz. Benneteau, als Nummer 104 der Weltrangliste an Position zwei der Qualifikation gesetzt, schlug der Enzweihinger relativ glatt mit 6:2 und 6:3 in einem guten Match. Tags drauf gegen den Polen machte es Stebe nach 5:3 und 40:0-Führung im ersten Satz noch einmal spannend, zumal er in diesem Moment eigenen Aufschlag hatte, behielt aber im Tiebreak das glücklichere Ende für sich. „Ich bin trotzdem glücklich, im Hauptfeld zu sein“, verkündete er später bei Facebook. Denn der zweite Durchgang war mit 6:2 eine klare Sache.

Stebes heutiger Gegner Pella steht auf Platz 158 der Weltrangliste, ist ebenfalls 26 Jahre alt und hat sich wie sein Kontrahent durch die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft. Der Sieger dieser Partie trifft auf den an vier gesetzten Italiener Fabio Fognini (ATP 29). Stebe steht aktuell auf Position 341.