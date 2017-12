Stebe plant, mehr große Turniere zu spielen

Von Daniel Haug

Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe ist wieder da: Der Enzweihinger kämpfte sich nach vielen Verletzungen im Jahr 2017 zurück in die Top 100 der Welt und war auch wieder für das deutsche Davis Cup-Team erfolgreich. Und der Blick geht weiter nach oben. Der Wahl-Münchner peilt die Top 50 an.

Enzweihingen/München. Es war einer dieser Tage, der einer Karriere den Durchbruch bescheren kann. Das deutsche Davis-Cup-Team kämpfte gegen Australien, um den ersten Abstieg aus der Weltgruppe seit 2003 zu verhindern. An diesem 16. September 2012 betrat Cedrik-Marcel Stebe den Platz des Hamburger Rothenbaums. Chancen wurden ihm kaum eingeräumt. Denn auf der anderen Seite stand Lleyton Hewitt, ehemaliger Weltranglistenerster und zweifacher Grand-Slam-Gewinner. Stebe lag schnell mit 0:3 zurück. Doch dann spielte sich der Enzweihinger in einen Rausch und bezwang die einstige Nummer eins der Welt in gut zwei Stunden mit 6:4, 6:1 und 6:4. Deutschland war gerettet und ein damals 21-jähriger Enzweihinger der neue deutsche Tennisheld – zumindest im Davis Cup. Mit einem erfolgreichen Jahr 2011 inklusive mehrerer Future- und Challenger-Turniersiege sowie einem guten Start 2012 hatte sich Stebe im März 2012 bis auf Platz 71 der Weltrangliste verbessert und durfte seine ersten Einsätze im Davis-Cup-Team bestreiten. Die Tür zur Tennis-Welt schien für den jungen Schwaben offen.

Fast auf den Tag genau fünf Jahre später ging es im September 2017 für Deutschland im Davis Cup wieder um den Klassenerhalt – dieses Mal in Portugal. Im ersten Einzel traf Stebe auf Joao Sousa, gewann und trug damit entscheidend dazu bei, dass das deutsche Team am Ende den Abstieg wieder knapp verhinderte. Zwischen den beiden Matches lagen für den inzwischen 27 Jahre alten Stebe fünf Jahre mit vielen Rückschlägen und einer schier unglaublichen Rückkehr.

Zwischen Oktober 2013 und März 2016 spielt Stebe nur zwei Turniere

Nachdem das Jahr 2013 mit der Qualifikation für die Australian Open sowie dem Sieg beim Challenger-Turnier im marokkanischen Meknès noch gut verlaufen war, stoppten Verletzungen die weitere Entwicklung von Stebe: Probleme mit dem Hüftbeuger, der Lendenwirbelsäule, eine Schambeinentzündung, eine Stressfraktur sowie mehrere Operationen sorgten dafür, dass der Linkshänder zwischen Oktober 2013 und März 2016 nur zwei Turniere bestritt. „Das war eine sehr schwere Zeit für mich. Das Problem war vor allem, dass es jeweils Verletzungen waren, die drei bis vier Monate zum auskurieren brauchten und ich jeweils auf dem Weg der Besserung war, als der nächste Rückschlag kam“, erinnert sich Stebe, der sich auch vereinzelt Gedanken über seine berufliche Zukunft gemacht hatte. „Wenn eine Verletzung jetzt über ein Jahr gedauert hätte, wäre ein Fernstudium eine Option gewesen. Da die Ärzte aber immer gesagt haben, dass ich in wenigen Monaten wieder anfangen kann, war das schwierig. Wäre ich aber 2016 nicht zurückgekommen, hätte ich den Tennisschläger wohl an den Nagel gehängt“, verrät der in Mühlacker geborene Profi.

Doch das Comeback gelang im Frühjahr 2016: Beim World-Tour-Turnier in München überstand er die Qualifikation und auf Challenger-Turnieren war er regelmäßig Gast in Achtel- und Viertelfinale. „Wenn man lange raus ist, gibt es keinen genauen Plan. Ich musste mich erst langsam wieder herantasten. Deshalb war es auch Anfang 2017 noch schwer für mich, wieder reinzufinden“, berichtet der 1,83 Meter große Athlet. Doch die anfänglichen Probleme bekam Stebe recht schnell in den Griff. Nachdem er im Februar in Sofia sein erstes Spiel auf der World Tour nach über drei Jahren bestritten hatte, erreichte er im Mai in Genf das Viertelfinale. „Das war der Wendepunkt. Da habe ich gemerkt, dass ich wieder mitspielen kann, habe mehr Selbstvertrauen getankt und konnte den Schalter umlegen“, sagt Stebe rückblickend. Im Juni gewann er das Challenger-Turnier im slowakischen Poprad-Tatry sowie im August im kanadischen Vancouver. Direkt im Anschluss qualifizierte sich „Cedi“ Stebe, wie er von seinen Freunden genannt wird, für das Hauptfeld der US Open und erreichte nach vier Jahren Durststrecke wieder die zweite Runde bei einem Grand-Slam-Turnier.

Tipps von Legende Boris Becker sind Ansporn und angenehme Erfahrung

Dank dieser Leistungen rückte Stebe auch wieder in den Fokus von Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann, der den Enzweihinger für das Relegationsspiel in Portugal nominierte. „Das war mein Jahreshighlight. Ich mag es, wenn man als Team antritt. Davis Cup ist für mich immer etwas Besonderes“, freut sich Stebe, der dabei auch von Boris Becker in seiner neuen Funktion als Head of Men‘s Tennis profitierte. „Ich habe Boris zuvor flüchtig gekannt. Persönlich hat er mir sehr geholfen. Er ist eine Tennislegende. Und seine Tipps wirken nochmal anders als vom Trainer. Das war Ansporn und eine angenehme Erfahrung“, verrät Stebe, der seit Januar 2014 in der Tennis-Base Oberhaching unter Lars Uebel trainiert.

Eine Woche nach dem Erfolg im Davis Cup ließ Stebe noch den dritten Challenger-Sieg der Saison in Rumänien folgen. Damit verbesserte sich der Wahl-Münchner in der Weltrangliste zwischenzeitlich bis auf Rang 79, nachdem er durch seine Verletzungspausen bis auf Platz 1576 abgerutscht war. Zum Jahresende liegt er auf Rang 82. Belohnt für die starke Saison wurde Stebe mit der Nominierung für den ATP-Award Comeback-Player des Jahres, den sich am Ende aber Roger Federer sicherte. Der Stimmung des Enzweihingers tat dies aber keinen Abbruch: „Niemand konnte ahnen, dass dieses Jahr gleich so gut läuft.“

Nachdem die Handgelenksprobleme, die im Oktober auftraten, inzwischen gut verheilt sind, blickt Stebe positiv auf die Saison 2018. „Aufgrund meiner inzwischen gesammelten Erfahrung spiele ich noch besseres Tennis als vor den Verletzungen. 2012 war ich als Jungspund mehr mit jugendlichem Elan auf dem Platz. Inzwischen habe ich da mehr Ruhe, spiele aber trotzdem aggressiver“, erklärt der 27-Jährige. Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. „Bisher habe ich viel im Fitnessbereich gearbeitet, jetzt nach Weihnachten auch vermehrt mit Tennis begonnen“, berichtet Stebe, der am 1. Januar beim ATP-250-Turnier in Doha oder beim Challenger in Bangkok in die neue Saison starten möchte.

Start in neue Saison ist in Doha oder in Bangkok jeweils am 1. Januar

Erster Höhepunkt des Jahres 2018 werden die Australian Open sein, für die er aufgrund der Weltranglistenplatzierung direkt qualifiziert ist. „Das ändert natürlich einiges und ermöglicht eine bessere Planung, auch was die Regeneration angeht“, sagt Stebe. „Mein Ziel ist es, mehr von den größeren Turnieren zu spielen. Natürlich wird es dabei auch frühe Niederlagen geben. Aber ich bin mir sicher, dass ich das Niveau für die Top 50 der Welt habe. Das hängt aber vom Körper und von der jeweiligen Tagesform ab.“