Cordenons/Enzweihingen (rkü). Heute Vormittag steht Cedrik-Marcel Stebe in der zweiten Runde des Tennisturniers von Cordenons (Italien) dem Chilenen Alejandro Tabilo gegenüber. Der aus Enzweihingen stammende Tennisprofi hat in seinem Erstrundenmatch den Lokalmatador Luca Nardi in zwei Sätzen bezwungen.

