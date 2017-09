Stebe gilt in Sibiu als Favorit

Sibiu/Enzweihingen (rkü). Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe ist beim Challenger-Turnier in Sibiu (Rumänien) in die zweite Runde eingezogen und spielt dort heute gegen den Spanier Inigo Cervantes (ATP 216).

Für den 26 Jahre alten Enzweihinger ist es ein ganz neues Gefühl, bei dem mit 43 000 Euro dotierten Turnier an Position eins gesetzt zu sein. Nominell ist die amtierende Nummer 90 der Weltrangliste der beste Spieler, der für dieses Turnier gemeldet hat. Sein Erstrundengegner dagegen kommt in der Weltrangliste der Tennisprofis überhaupt nicht vor. Der Rumäne Vlad Andrei Dancu hatte seinen Startplatz im Hauptfeld einer Wild Card zu verdanken. Und er ließ sich von dem in diesem Jahr so stark aufspielenden Stebe ganz und gar nicht einschüchtern. Bei seiner Zwei-Satz-Niederlage verlor der 27-jährige Lokalmatador beide Durchgänge erst im Tiebreak.

Im ersten Satz punkteten beide Kontrahenten abwechselnd, keiner erarbeitete sich mehr als ein Spiel Vorsprung. Dann allerdings hatte Dancu beim Stand von 6:5 und eigenem Aufschlag plötzlich zwei Satzbälle. Doch sowohl bei 40:15-Führung des Rumänen als auch beim 40:30 gelang es ihm nicht, den Etappensieg unter Dach und Fach zu bringen. Stebe gleich aus, erkämpfte sich Vorteil und verwandelte den ersten Breakball zum 6:6-Ausgleich. Den Tiebreak entschied der Deutsche mit 7:4 für sich.

Satz Nummer zwei bescherte Stebe recht schnell eine 5:3-Führung. Doch dann brachte Dancu seinen Aufschlag durch und holte sich ein Break – 5:5. Durch ein Rebreak legte der Deutsche auf 6:5 vor, ließ sich dann aber seinerseits den Aufschlag abnehmen. Im Tiebreak lag er schon mit 1:4 zurück, ehe der Favorit das Spiel ein letztes Mal drehte und erneut mit 7:4 gewann.