Stebe gewinnt drittes Challenger in diesem Jahr

Drucken New York/Enzweihingen (nac). „Baaaaam!“ Cedrik-Marcel Stebe schreit auf seiner Facebook-Fanseite förmlich seine Freude über das Erreichen der zweiten Hauptrunde bei den US Open in die Welt hinaus. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres im New Yorker Stadtteil Flushing... »