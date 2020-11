Drucken Parma/Enzweihingen (nac). Cedrik-Marcel Stebe steht nach seiner Viertelfinalniederlage beim Challenger von Hamburg am vergangenen Freitag erneut in der Runde der besten acht bei einem Challenger. Der Tennis-Weltranglisten-141. aus Enzweihingen, dessen Lebensmittelpunkt in der Zwischenzeit in Bregenz und... »