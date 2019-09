Stadtmeister zum ersten Mal gesucht

Vaihingen (rkü). Die beiden Tennisvereine aus der Kernstadt haben sich zusammengetan und veranstalten zum ersten Mal eine Stadtmeisterschaft für den Tennisnachwuchs. TSC und TV Vaihingen suchen noch Teilnehmer für den Wettbewerb, der am Samstag und Sonntag auf der Anlage am Wolfsberg stattfindet.

Teilnahmebedingung ist neben dem passenden Alter lediglich, Mitglied in einem der Vereine in den Stadtteilen von Vaihingen, in Oberriexingen, in Illingen oder in Sersheim zu sein. „Wir wollen zum Ende der Saison ein familiäres Erlebnis anbieten“, erklären Regina Faeseler und Albrecht Neyheusel, die Jugendwarte von TSC und TVV. Das soll gerade Jugendlichen die Turnierteilnahme schmackhaft machen, die bei größeren Wettbewerben gar nicht erst antreten, weil sie befürchten, dass ihnen die Bälle um die Ohren geschlagen werden.

Angeboten werden bei der ersten Stadtmeisterschaft die Altersklassen U 18 (Jahrgang 2001 und jünger), U 15 (Jahrgang 2004 und jünger), U 12 (Jahrgang 2007 und jünger) sowie U 10 (Jahrgang 2009 und jünger). Jeweils für Mädchen und für Jungen, Einzel und Doppel. Anmeldungen über die Jugendwarte sind möglich bis Donnerstag um 17 Uhr.