Öffentliches Training des Fed-Cup-Teams

Stuttgart (red). Deutschlands Tennisfrauen um Angelique Kerber und Julia Görges spielen am Wochenende, 21. und 22. April, in der Porsche-Arena im Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien. Bereits am Mittwoch, 18. April, gibt es von 16 bis 18 Uhr die Gelegenheit, die Mannschaft um Kapitän Jens Gerlach bei einem öffentlichen Training schon einmal in Augenschein zu nehmen. Die Tickets sind kostenlos. Allerdings ist das Kartenkontingent auf 300 Stück begrenzt. . Tickets gibt es ab Montag, 16. April, ausschließlich im Tennis-Point-Store in Stuttgart, Rotenwaldstraße 132, 70197 Stuttgart, abgeholt werden.