Doha/Enzweihingen (nac). Ein Schritt fehlt Cedrik-Marcel Stebe, um das Ticket für das Hauptfeld der Australian Open zu lösen. Im Qualifikationsturnier, das die Männer wegen der Reisebeschränkungen für Australien in Doha in Katar und die Frauen in Dubai in den Vereinigten

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen