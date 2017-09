LK-Jugendturniere beim TSC Vaihingen

Vaihingen (red). Der TSC Vaihingen trägt an diesem Wochenende zwei Tagesturniere aus, bei denen Jugendliche der Altersklassen U 14 und U 16 ihre Kräfte messen können. Zugleich besteht dabei die Gelegenheit, die Leistungsklasse (LK) aufzubessern.

Am heutigen Samstag sind die Junioren und Juniorinnen U 14 an der Reihe. Teilnahmeberechtigt sind Nachwuchsspieler der Leistungsklassen 13 bis 23. Gespielt wird von 9 Uhr an auf den Tennisplätzen des TSC an der Walter de Pay-Straße.

Morgen folgen die Junioren und Juniorinnen der Altersklasse U 16. Hier gilt als Teilnahmevoraussetzung eine LK im Bereich von 11 bis 23.