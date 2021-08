Von Ralph Küppers

Hochdorf. Zeitweise stand das Wasser auf den Tennisplätzen des TSV Hochdorf bis zu zehn Zentimeter hoch. Doch während zwei der Betreuer sich daran machten, den Entwässerungsgraben freizulegen und – triefnass waren sie sowieso schon – mit Abziehnetzen beim Ablaufen des Wassers nachzuhelfen, wurden die Kinder unterm Dach mit Spielen bei Laune gehalten. „Am Dienstag gab es keine Stunde ohne Regen. Da hat sogar unser Cheftrainer mit den Jungen Uno gespielt“, erzählt TSV-Jugendleiterin Susanne Greif. Sie hatte den Illinger Aldo Mastrototaro erstmals als Übungsleiter für das Tenniscamp ihres Vereins gewonnen.

Seit vielen Jahren veranstaltet die Hochdorfer Tennisabteilung jeweils ein paar Tage nach Beginn der Sommerferien ihr Tenniscamp, um interessierte Jugendliche an den weißen Sport heranzuführen. „In diesem Jahr waren wir acht Betreuer“, berichtet die Jugendleiterin. „Zwei in der Küche, sechs auf den Plätzen. Und drei der sechs waren früher selbst schon als Teilnehmer beim Tenniscamp dabei.“ Das war ein Novum, kam aber bei den jungen Sportlern gut an.

Die Disziplin war in diesem Jahr ebenfalls so gut wie selten. Mit 24 Teilnehmern war der TSV bis auf einen ans selbst gesetzte Limit von 25 herangekommen. Allerdings kam auch die Jugendleiterin kurz vor Beginn des Tenniscamps an ihr Limit. „Am Donnerstag kam die neue Corona-Verordnung raus“, sagt Greif. „Darin steht jetzt, dass bei mehrtägigen Gruppenveranstaltungen alle Teilnehmer aktuelle Corona-Tests haben müssen. Da bin ich echt in Wallung gekommen.“ Retter in der Not war der DRK-Ortsverein Eberdingen, der allmorgendlich die Tests übernahm.

In sportlicher Hinsicht wurde an den drei Tagen so intensiv trainiert, dass am Mittwoch beim Abschlussturnier nicht zuletzt die Eltern über das Können staunten. „Wir hatten diesmal besonders viele Kleinere dabei“, sagt Greif. „Da ging es um Vorhand, Rückhand und Schläge über Kopf bis zum Abwinken.“ Bei allen Aktionen den Ball im Blick zu behalten, war Herausforderung genug. Doch immer wieder standen Pausen an, in denen es gruppenweise zu den Tischen ging, auf denen Obst und Gemüse zur Stärkung bereitstanden. An weiteren Trainingsstationen ging es um Koordination und Konzentration (Greif: „Das haben wir wie eine Art Staffellauf gestaltet.“) sowie um Spiel und Spaß. Jeder Teilnehmer durfte sich auch mal eine Übung für seine Gruppe wünschen.