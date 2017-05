Von Michael Nachreiner

Heilbronn/Enzweihingen. Januar 2013 – diesen Monat wird Cedrik-Marcel Stebe nicht mehr vergessen. Es war der Anfang seines Verletzungsmartyrium. Damals musste der Tennisprofi aus Enzweihingen in der ersten Runde des ATP-Challenger-Turniers Heilbronn Open in Talheim aufgrund einer Hüftverletzung aufgeben. Was zunächst nach einem muskulären Problem aussah, entpuppte sich als ein sognanntes Hüftimpingement, eine Gelenkblockade. In der Folge wuchs seine Krankenakte auf die Dicke der Bibel an. Nach der Genesung kam der nächste Rückschlag. Rückenbeschwerden, Schambeinentzündung links, Lendenwirbelprobleme, eine weiche Leiste links, eine weiche Leiste rechts, die operiert werden musste, und zu schlechter Letzt wieder eine Schambeinentzündung rechts. „So lange raus zu sein, war eine Qual. Aber im Moment geht es mir richtig gut“, sagt der Enzweihinger, der in der Zwischenzeit in Vaterstetten wohnt. „Nach dem Comeback im letzten Jahr war es aber schwer, mehrere Matches am Stück zu spielen. Das war wirklich körperlich anstrengend. Aber von Turnier zu Turnier wird es besser.“

Besonders gut – auch für die Seele – war es, dass der 26-Jährige schon wieder die ein oder andere Turnierreise absolviert hat. „Es hat gut getan, wieder mehrere Wochen am Stück weg zu sein“, erklärt Stebe. „Am Anfang nach dem Comeback habe ich immer nur ein Turnier gespielt und dann wieder eine Pause mit mehreren Trainingseinheiten eingelegt.“

Heute ist sein Körper auch nicht mehr sein Feind. „Ein menschlicher Körper kann zwar viel kompensieren. Aber eben nicht alles“, weiß der Enzweihinger heute. „2012 und 2013 habe ich auf sehr hohem Niveau gespielt. Da war meine Turnierplanung sehr ATP-250-, ATP-500- und sogar ATP-1000-lastig. Das hat den Körper sehr stark belastet. Und so kam es zu der Überreizung.“ Nicht gerade eine typische Verletzung für Tennisspieler. In der Zwischenzeit ist ein Teil des Knochens in der Hüfte abgefräst. „Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass ein Hüftimpingement wieder auftritt. Aber es ist sehr unwahrscheinlich“, erzählt Stebe. „In der Zwischenzeit habe ich mir auch eine besondere Routine angeeignet, wie ich mich auf ein Match vorbereite. Das ist auch wichtig für den Kopf. Denn ich weiß, wenn ich diese Sachen mache, dann geht es mir gut.“

Ganz ohne Schmerzen geht Leistungssport allerdings nicht. „Tennis auf diesem Niveau ist nunmal mit Schmerzen verbunden“, erklärt Stebe. „Der Ellbogen zwickt ab und zu. Aber sonst ist alles gut.“