Eine Erfrischung von oben ist bei fast allen beliebt

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Der Sprinkler der Platzbewässerungsanlage ist gestern das meistgeliebte Accessoire auf der Anlage des TSC Vaihingen am unteren Egelsee gewesen. Bei schwülheißen 30 Grad Celsius tat bei den Tennistagen, die wieder im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Vaihingen stattfanden, jede Abkühlung gut. „Das bringt wirklich etwas, wenn man kurz nass geworden ist“, erklärt Marion Frantz, Trainerin bei den Tennistagen sowie stellvertretende Jugendwartin des TSC.

Bei jeweils sieben Stunden sportlicher Betätigung an zwei Tagen war aber auch jede Abkühlung willkommen. Denn: „Wir haben ganz viele Unermüdliche dabei“, berichtet Frantz. „Die wollen gar nicht runter vom Platz. Sie wohnen quasi schon drauf. Wir müssen sie immer überreden, wenigstens etwas zu trinken oder zu essen.“ Tennis macht aber den rund 35 Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren auch unheimlich Spaß. Das merkt man ihnen an. Vor allem das sogenannte Massentennis ist beliebt. Frantz: „Dabei stehen alle Kinder gleichmäßig verteilt auf beiden Seiten des Netzes auf einem Feld. Dann wird ganz normal Tennis gespielt. Wer aber einen Fehler macht, verliert ein Leben. Nach zwei Fehlern ist man ausgeschieden. Das wollen immer alle spielen.“

Massentennis als jeweiliges Abschlussspiel an beiden Tagen war aber nur ein Punkt auf dem Programm des Trainerteams, dem sich mit Gianina und Giuliana Bianco, Hannah Bajer, Marco Schnee sowie Luca und Jona Grossmann auch einige Spieler der Juniorenteams des TSC angeschlossen hatten. „Das gefällt dann auch den Kindern mehr, wenn nicht ganz so alte Trainer dabei sind“, freut sich Frantz über das Engagement der Jugendlichen. Am ersten Tag legten die Campteilnehmer nach dem Aufwärmprogramm den Fitnesspass ab. Dabei mussten sie einen Medizinball werfen oder aus dem Stand weit springen, aber auch tennisspezifische Übungen absolvieren wie einen Tennisball am Boden mit dem Schläger um Hütchen rollen. Vor und nach dem Mittagessen brachten die Trainer den Kindern dann das Spiel mit der gelben Filzkugel spielerisch näher. „Natürlich muss man mit einfachen Dingen anfangen. So rollen wir den Kindern den Ball zu, und die müssen ihn zurückspielen. Schnell kann man aber zum Ballwerfen übergehen. Denn die Kinder schaffen es relativ schnell, den Ball gezielt zu schlagen. Und das ist es ja auch, was alle wollen: Tennis spielen“, erzählt Frantz.

Das Training mit den Anfängern – in diesem Jahr waren nur zwei Vereinsspieler bei den Tennistagen dabei – macht der stellvertretenden Jugendwartin sogar fast mehr Spaß als die Arbeit mit Jugendmannschaften. „Wenn man ihnen Tennis von den Grundzügen an beibringt, sieht man schnell Erfolge. Im Vereinstraining geht es dagegen eher um Feinheiten“, erklärt Frantz.

Am zweiten Tag der Veranstaltung beim TSC stand dann das Tennis-Sportabzeichen im Mittelpunkt. Bei Übungen wie den Ball prellen – eventuell um Hütchen, dem Zieltreffen oder dem Hin- und Herspielen mit einem Partner waren alle mit Feuereifer dabei. Frantz: „Jeder wollte Gold schaffen. Aber wir Trainer waren schon streng. Schließlich wäre es denjenigen gegenüber unfair gewesen, die Gold geschafft haben, wenn jeder die höchste Kategorie geschafft hätte. Aber wir haben versucht, dass jeder eine Medaille bekommen hat.“